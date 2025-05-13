Reuters: на переговоры в Стамбул приедут Уиткофф и Келлог

Представители президента США Кит Келлог и Стив Уиткофф планируют отправиться в Стамбул в четверг для участия в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщили три источника, знакомых с планами американской делегации, пишет Reuters.
«Старшие посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Кит Келлог в четверг отправятся в Стамбул для возможных переговоров», — сообщает Reuters. Однако один высокопоставленный американский чиновник отметил, что пока неясно, примут ли участие в этих переговорах представители российского правительства. Белый дом, Государственный департамент, Совет национальной безопасности и представитель Уиткоффа на данный момент не прокомментировали ситуацию.
Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить переговоры без предварительных условий. Встреча могла бы состояться в Стамбуле 15 мая. Он выразил надежду на достижение договоренностей о прекращении огня, которые будут соблюдаться украинской стороной.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие о полном прекращении огня с 12 мая как предпосылку для начала переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал Украину без промедления принять предложение России о переговорах, отметив, что это может стать шагом к возможной договоренности. Зеленский впоследствии заявил, что ожидает встречи с Путиным в Турции в четверг.
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