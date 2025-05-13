С начала сезона клещи покусали тысячи тюменцев

С начала эпидсезона более четырех тысяч тюменцев обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.
«Более четырех тысяч обращений граждан по поводу присасывания клещей зарегистрировано в медицинских организациях области. По данным на 13 мая 2025 года, из них 22% составили дети до 14 лет», — отметили в ведомстве.
Ранее, в начале сезона, Роспотребнадзор сообщал о 509 случаях обращений за медицинской помощью после укусов клещей, из которых 124 касались детей до 14 лет, при этом случаев заболевания клещевым энцефалитом или боррелиозом не фиксировалось. Специалисты подчеркивали важность вакцинации, которой уже воспользовались более 24,5 тысячи тюменцев, а также напоминали о проведении акарицидной обработки общественных пространств с конца апреля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!