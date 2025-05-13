Рябков раскрыл темы переговоров 15 мая в Стамбуле

Рябков: переговоры в Стамбуле коснутся вопросов территорий
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Рябков заявил, что РФ и Украина в Стамбуле будут обсуждать вопросы устойчивого и долгосрочного мира
Рябков заявил, что РФ и Украина в Стамбуле будут обсуждать вопросы устойчивого и долгосрочного мира Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Переговоры по Украине, которые пройдут в Стамбуле 15 мая, будут посвящены вопросам территорий, включая новые регионы, вошедшие в состав России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Темы те же, что об этом мы говорили неоднократно, что и стоят в повестке дня все последнее время: как нам обеспечить надежное, устойчивое урегулирование ситуации, прежде всего адресуясь к первоисточникам этого конфликта, решая вопросы, связанные с денацификацией киевского режима, обеспечивая признание тех реалий, которые за последнее время сложились на земле, включая вхождение новых территорий в состав Российской Федерации», — заявил Рябков. Его слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что Москва поддерживает интенсивный диалог с Анкарой по вопросам международной безопасности и регулярно согласует позиции с турецкими коллегами. По словам Рябкова, такие встречи с турецким послом являются рабочей частью дипломатических отношений между двумя странами.

В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил главе Украины Владимиру Зеленскому возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Сначала Зеленский потребовал от России согласиться на прекращения огня с 12 мая, однако после давления президента США Дональда Трампа, он заявил, что ждет Путина в Турции в четверг. От американской стороны на встрече будут присутствовать спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог. По словам Уиткоффа, переговоры будут посвящены вопросам территорий, использования ЗАЭС и доступа Украины к Днепру и Черному морю.

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Переговоры по Украине, которые пройдут в Стамбуле 15 мая, будут посвящены вопросам территорий, включая новые регионы, вошедшие в состав России. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Темы те же, что об этом мы говорили неоднократно, что и стоят в повестке дня все последнее время: как нам обеспечить надежное, устойчивое урегулирование ситуации, прежде всего адресуясь к первоисточникам этого конфликта, решая вопросы, связанные с денацификацией киевского режима, обеспечивая признание тех реалий, которые за последнее время сложились на земле, включая вхождение новых территорий в состав Российской Федерации», — заявил Рябков. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что Москва поддерживает интенсивный диалог с Анкарой по вопросам международной безопасности и регулярно согласует позиции с турецкими коллегами. По словам Рябкова, такие встречи с турецким послом являются рабочей частью дипломатических отношений между двумя странами. В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин предложил главе Украины Владимиру Зеленскому возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Сначала Зеленский потребовал от России согласиться на прекращения огня с 12 мая, однако после давления президента США Дональда Трампа, он заявил, что ждет Путина в Турции в четверг. От американской стороны на встрече будут присутствовать спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог. По словам Уиткоффа, переговоры будут посвящены вопросам территорий, использования ЗАЭС и доступа Украины к Днепру и Черному морю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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