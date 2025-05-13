Беспилотный трамвай планируют запустить между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой могут запустить беспилотный трамвай. Такие планы есть у ООО «Группа Мовиста» (связана с «Трансмашхолдингом»), которое обслуживает ветку между городами.
«Мы провели исследования, подтвердившие техническую возможность внедрения беспилотного режима», — заявил «Интерфаксу» гендиректор «Мовисты» Алексей Зотов. По его словам, идею поддержали в правительстве Свердловской области.
В компании отмечают, что на межмуниципальном маршруте трамваев используется низкопольный подвижной состав, а в депо внедрены автоматизированные процессы. Эти технологические решения позволяют внедрить беспилотное курсирование.
Первый в России межмуниципальный трамвайный маршрут запустили в августе 2022 года. Сейчас на ветке курсируют фирменные трамваи модели 71-911ЕМ «Львенок» вместимость которых — до 155 человек.
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