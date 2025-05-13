Никас Сафронов раскрыл неизвестные подробности отношений Гребешковой и Гайдая

Вдова Леонида Гайдая Нина Гребешкова скончалась в Москве на 95-м году жизни. Именитый художник Никас Сафронов дружил с артисткой долгие годы. О том, кто был самой главной любовью Нины Павловны, Никас рассказал корреспонденту URA.RU.
«Мы с Ниной общались долгие годы, — рассказывает Никас. — Удивительная женщина, прекрасный человек, талантливая актриса, жена великого Гайдая. Она была не просто его вторая половина — соратница, верная помощница, надежная опора для этого непростого человека. Нина Павловна безумно его любила. До самого последнего дня любила, хотя с момента его ухода прошло более тридцати лет. Она всегда говорила о нем с невероятной нежностью, восторгом и благодарностью».
Нина Павловна была для Гайдая настоящей опорой. По сути, она взяла на себя все хозяйственные обязанности, предоставив мужу возможность заниматься творчеством.
«Гайдай не мог без нее, потому что он был за ней как за каменной стеной, — продолжает Никас. — Он занимался кино, а Гребешкова — всем остальным. Помню, она рассказывала, как Леониду Иовичу выделили автомобиль, но он так и не смог в нем разобраться. Тогда она научилась водить и сама садилась за руль, потому что Гайдай не любил ездить с водителем. Она не только научилась водить, но и ремонтировать машину. Могла запросто починить какую-то неисправность, например, поменять колесо».
По словам Никаса Сафронова, служение мужу было ей не в тягость, а в радость. Она также нейтрализовывала его характер.
«А еще она занималась ремонтом в их квартире, сама двигала мебель, ловко управлялась с молотком и отверткой, — улыбается художник. — И была очень счастлива, что помогает любимому мужу, делает его жизнь легче, чтобы он мог создавать свои гениальные фильмы. Нина Павловна удивительным образом умела успокаивать Гайдая, была как бы амортизатором его эмоциональности. Все время смягчала ситуацию, нейтрализовывала его характер».
При этом Гребешкова не так часто появлялась на людях. Никас говорит, светские рауты никогда не доставляли ей большого удовольствия.
«Нина Павловна действительно была довольно закрытым человеком и не особо любила тусовки, — объясняет Сафронов. — Но ко мне на дни рождения приходила. Она дружила с Леонидом Куравлевым — он нас давным-давно и познакомил. Раньше мы часто втроем ужинали в ресторанах, общались. С ней было очень приятно и интересно разговаривать. От нее исходила какая-то притягательная аура спокойствия. Я соболезную всем близким Нины Гребешковой. Всем, кто ее любил и почитал. Я счастлив, что когда-то судьба познакомила меня с этой замечательной женщиной. Всегда буду вспоминать ее с теплотой».
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