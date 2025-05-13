Роскосмос: пожар не нарушает работу космодрома «Восточный», угрозы городу нет

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Cпасатели защищают от природного пожара населенный пункт Циолковский в Амурской области
Cпасатели защищают от природного пожара населенный пункт Циолковский в Амурской области Фото:

Природный пожар вблизи космодрома «Восточный» в Амурской области не угрожает ни городу Циолковскому, ни работе стратегического объекта. Об этом сообщили в «Роскосмосе». Все подразделения космодрома функционируют в штатном режиме, а огонь локализован благодаря усилиям спасателей и персонала.

«Все подразделения космодрома работают в штатном режиме, проводятся плановые мероприятия в соответствии с графиками работ», — говорится в сообщении в telegram-канале «Роскосмоса». Пожар, охвативший сухую растительность на фронте шириной восемь километров в Свободненском районе, приблизился к Циолковскому, где расположен космодром.

По данным МЧС, спасатели оперативно приступили к защите города. Администрация ЗАТО «Циолковский» подтвердила, что огонь локализован, и угрозы населенному пункту нет. По данным МЧС, спасатели оперативно приступили к защите города. Администрация ЗАТО «Циолковский» подтвердила, что огонь локализован, и угрозы населенному пункту нет.

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Природный пожар вблизи космодрома «Восточный» в Амурской области не угрожает ни городу Циолковскому, ни работе стратегического объекта. Об этом сообщили в «Роскосмосе». Все подразделения космодрома функционируют в штатном режиме, а огонь локализован благодаря усилиям спасателей и персонала. «Все подразделения космодрома работают в штатном режиме, проводятся плановые мероприятия в соответствии с графиками работ», — говорится в сообщении в telegram-канале «Роскосмоса». Пожар, охвативший сухую растительность на фронте шириной восемь километров в Свободненском районе, приблизился к Циолковскому, где расположен космодром. По данным МЧС, спасатели оперативно приступили к защите города. Администрация ЗАТО «Циолковский» подтвердила, что огонь локализован, и угрозы населенному пункту нет. По данным МЧС, спасатели оперативно приступили к защите города. Администрация ЗАТО «Циолковский» подтвердила, что огонь локализован, и угрозы населенному пункту нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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