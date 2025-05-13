Роскосмос: пожар не нарушает работу космодрома «Восточный», угрозы городу нет

Природный пожар вблизи космодрома «Восточный» в Амурской области не угрожает ни городу Циолковскому, ни работе стратегического объекта. Об этом сообщили в «Роскосмосе». Все подразделения космодрома функционируют в штатном режиме, а огонь локализован благодаря усилиям спасателей и персонала.
«Все подразделения космодрома работают в штатном режиме, проводятся плановые мероприятия в соответствии с графиками работ», — говорится в сообщении в telegram-канале «Роскосмоса». Пожар, охвативший сухую растительность на фронте шириной восемь километров в Свободненском районе, приблизился к Циолковскому, где расположен космодром.
По данным МЧС, спасатели оперативно приступили к защите города. Администрация ЗАТО «Циолковский» подтвердила, что огонь локализован, и угрозы населенному пункту нет. По данным МЧС, спасатели оперативно приступили к защите города. Администрация ЗАТО «Циолковский» подтвердила, что огонь локализован, и угрозы населенному пункту нет.
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