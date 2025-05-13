Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запрет на переговоры с Россией его не касается. Он также отметил, что поедет в Турцию на переговоры 15 мая, таким образом согласившись на предложение российского президента Владимира Путина. Последние заявления Зеленского со встречи с журналистами перед поездкой в Турцию — в материале URA.RU.
Где может состояться встреча
Украинский президент сообщил, что 15 мая у него состоится встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, если Путин не согласится приехать в Анкару, тогда Зеленский с Эрдоганом готовы полететь в Стамбул. «Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась. Я готов к встрече. Нам надо сделать первый шаг ради людей. Мы хотим договориться о начале окончания войны», — заявил он.
Участие Трампа
На встречу также приглашен американский президент Дональд Трамп. Зеленский уточнил, что пока не знает, какое решение принял лидер США. «Если бы он подтвердил свое участие, это бы имело дополнительный импульс, чтобы Путин прилетел», — считает он.
Угроза санкций
В случае, если Россия откажется от участия в переговорах, обещания США, Европы, лидеров других стран [о введении антироссийских санкций] должны быть выполнены, заявил Зеленский. «Это должен быть самый сильный пакет санкций», — уточнил президент Украины.
Запрет на переговоры больше не действует
Несмотря на то, что Зеленский сам часто ссылался на запрет на переговоры с Россией, в этот раз он заявил, что эти ограничения его не касаются. «Решением СНБО я сделал то, что и так говорит Конституция, что именно я выполняю эту миссию и никто кроме меня не может вести переговоры по суверенитету Украины, никто кроме меня не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран. Это мои права и обязанности. Я себе ничего не запрещал», — пояснил украинский глава.
30-дневное прекращение огня
По словам Зеленского, Киев получил сигнал от КНР, что китайская сторона поддерживает 30-дневное прекращение огня. Как утверждает президент Украины, 30-дневное прекращение огня был предложено им для того, чтобы открыть диалог. «Этого срока никому не будет достаточно, чтобы восстановить силу на полную», — уверен Зеленский.
Почему сорвались планы ударить по Москве 9 мая
Зеленский объяснил отказ от ударов по Красной площади 9 мая, где проходил Парад Победы с участием глав 30 государств. По его словам, Киев получил сигналы от Китая и других государств, чтобы 8-10 мая Украина не подвергала опасности лидеров стран, прибывших в столицу России.
Ранее Путин выступил с обращением, в котором отметил готовность к переговорам с Украиной 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. При этом до этого Зеленский предложил провести 30-дневное перемирие. Хотя перед этим Украина тысячи раз нарушила пасхальное и майское перемирие.
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