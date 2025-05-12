Путин пригласил Зеленского на переговоры: будет ли встреча России и Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением, в котором предложил провести переговоры с Украиной на территории Стамбула (Турция) без предварительных условий. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган согласился на организацию дипломатической встречи.
Киев положительно отреагировал на предложение Путина. Не которые считают, что готовность главы Украины Владимира Зеленского к диалогу — игра на публику. Состоится ли встреча лидеров России и Украины — в материале URA.RU.
Прогнозы по повожу переговоров
Игра на публику
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о готовности провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Турции, однако эти обещания являются лишь игрой на публику. Такое мнение высказал украинский блогер и политик Анатолий Шарий.
«Обещания Зеленского встретиться с Путиным в Турции являются игрой на публику», — написал Шарий в своем telegram-канале. По его словам, заявления главы Украины не имеют практического смысла, поскольку Путин не собирается ехать на переговоры в Стамбул. Эксперт отметил, что подобная риторика выглядит абсурдной и не способствует реальному продвижению мирных инициатив.
Украина не готова
Украина не готова на прямые переговоры с Россией и, вероятнее всего, откажется от предложенного Москвой диалога, намеченного на май. Об этом URA.RU рассказал политолог Сергей Марков, ссылаясь на поведение украинской стороны в вопросе перемирия. По его мнению, действия Киева свидетельствуют о стремлении продолжить конфликт, а не искать дипломатические пути его разрешения.
«Они (офис Зеленского — прим. URA.RU) сформулировали свои предложения о 30-дневном перемирии в нарочито хамской ультимативной форме, чтобы Россия не соглашалась. Украина хочет продолжение конфликта», — заявил Марков. Политолог отметил, что именно такой подход Киева объясняет нежелание идти на какие-либо компромиссы, в том числе и на прямые переговоры с Россией.
Встреча вряд ли состоится
Встреча президентов Украины и России, намеченная на этой неделе в Турции, скорее всего не состоится, а даже если переговоры и начнутся, вероятность достижения реальных договоренностей крайне мала. Об этом заявил аналитик американского Института исследований внешней политики Максимилиан Хесс. По его мнению, заявления обеих сторон обусловлены стремлением заключить выгодные для себя сделки, а не желанием прийти к устойчивому миру.
Аналитик отметил, что оба лидера преследуют собственные внутренние и внешнеполитические цели. По мнению эксперта, решение Зеленского участвовать во встрече связано с расчетами на дополнительную поддержку со стороны западных партнеров, особенно в преддверии возможных изменений в политике США. В то же время позиция Путина, по мнению Хесса, не предполагает уступок или заключения соглашения на условиях Украины. «Тот факт, что [Зеленский] готов прибыть в Стамбул, отказавшись от предварительного требования о 30-дневном прекращении огня, особенно с учетом того, что Путин маловероятно согласится на какую-либо сделку, может обернуться для него выигрышем», — объяснил Хесс. Его слова передает телеканал «24KZ».
Зеленский сделает все, чтобы избежать переговоров
Украинский лидер и его европейские союзники будут стараться всеми способами избежать начала реальных переговоров с Россией, заявил швейцарский журналист и депутат кантонального парламента Женевы Ги Меттан. «Поскольку Зеленский сделал выбор в пользу бескомпромиссного [конфликта] с 2022 года, любой вызов этой экстремистской позиции был бы опасен для него и его <...> сторонников как внутри Украины, так и в Европе. Весьма вероятно, что он сам и его европейские сторонники по-прежнему будут делать все возможное, чтобы предотвратить или, по крайней мере, отсрочить начало реальных переговоров [с РФ])», — заявил Меттан. Об этом он заявил агентству РИА «Новости».
Переговоры должны пройти с учетом реальной ситуации
Переговоры должны основываться на реальной текущей ситуации и учитывать наработки переговоров 2022 года, такое мнение выразил помощник президента Юрий Ушаков в эфире Первого канала. «С учетом этого, конечно. С учетом, естественно, с учетом реальной ситуации», — заявил Ушаков, отвечая на вопрос о том, возможен ли возврат к переговорам с того момента, на котором они были прерваны в 2022 году.
Мнения сторон, что происходит
Предложение переговоров
Путин заявил, что украинским властям поступило предложение вновь начать прямые переговоры с Российской Федерацией, которые были ранее остановлены по инициативе Киева. По словам президента, наиболее подходящим местом для возобновления диалога может стать Стамбул, а старт переговорного процесса намечен на 15 мая. «Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими», — сказал глава государства.
Зеленский решил ждать Путина в Стамбуле
Зеленский сообщил о своем намерении лично присутствовать на встрече, которая состоится 15 мая в Турции. В рамках этого визита он выразил желание провести переговоры с президентом России. «Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции», — написал Зеленский.
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