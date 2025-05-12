Давление Трампа и отмена условий: как Зеленский менял свою позицию по переговорам с Россией

Президент России Владимир Путин предложил провести переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским 15 мая. Площадкой для беседы он выбрал Стамбул (Турция). Зеленский дал ответ лишь спустя несколько часов. Сначала он выдвинул свои условия по началу переговоров, однако после разговора с президентом США Дональдом Трампом убрал требование по прекращению Россией огня. Что известно о переговорах на текущий момент — в материале URA.RU.
Какие условия выдвигал Зеленский на предложение Путина
Зеленский позитивно отнесся к предложению Путина о переговорах
Зеленский прокомментировал предложение Путина о переговорах спустя почти девять часов после его обращения. Украинский лидер расценил призыв к диалогу как позитивный сигнал.
«Это хороший знак, что русские наконец-то задумались об окончании [конфликта]. Все в мире уже очень давно этого ждали», — заявил он 11 мая утром. Однако Зеленский тут же поставил условия для диалога — полное прекращение боевых действий со стороны России. «Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Зеленский решил встретиться с Путиным лично
Вечером того же дня Зеленский подтвердил готовность 15 мая встретиться с Путиным. На этот раз отметил, что необходимым условием для этого является официальное подтверждение Россией полного и долгосрочного прекращения огня, начиная с 12 мая.
«Буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.
В Турции оказались не в курсе приезда Зеленского
В администрации президента Турции Реджепа Эрдогана сообщили, что не располагают сведениями о возможном визите президента Украины. Об этом российским журналистам рассказал источник, знакомый с ситуацией.
После диалога с Трампом Зеленский подтвердил намерение встретиться с Путиным
Позднее стало известно, что Зеленский решил поехать на встречу с Путиным после требования американского президента Дональда Трампа. После предложения российского лидера встретиться с Зеленским, Трамп написал в своей соцсети, что глава Украины должен немедленно согласиться на переговоры с Россией.
Зеленский отменил требование к России по прекращению огня
По сообщению журналистов Axios, Зеленский решил принять участие в переговорах с российским лидером вне зависимости от того, согласится ли российская сторона на прекращение огня. По сведениям издания, целью визита станет обсуждение «необходимой основы для дипломатии», которая может способствовать прекращению боевых действий.
Трамп сомневается, что Украина заключит сделку с Путиным в мае
Трамп выразил сомнения по поводу возможности достижения соглашения между Украиной и Россией. «Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на сделку с президентом РФ Владимиром Путиным», — заявил американский лидер.
Что говорят в СМИ
От предложения России нельзя отказаться
По оценкам зарубежных изданий, предложение Путина создает для Киева неприятную ситуацию, при которой официальное отклонение мирных предложений может оказаться затруднительным, особенно с учетом усиливающегося давления со стороны мирового сообщества. Об этом сообщило итальянское издание Corriella Della Sera.
Зеленский предпочитает выдвигать ультиматумы
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с журналистами отметил, что вместо поиска взаимоприемлемых путей урегулирования Киев реагирует на инициативу Путина о переговорах выдвижением ультимативных требований. «Первые отклики Киева на инициативу Москвы говорят о нежелании украинской стороны вести спокойный и деловой диалог. Если вчитаться в то, что было заявлено в Киеве, — это не подготовка спокойных деловых разговоров, это ультиматум. Я думаю, так и надо к этому относиться», — заявил Карасин.
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