На пермяка, убившего бабушку и дядю, возбудили уголовное дело

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Подростка заключат под стражу
Подростка заключат под стражу Фото:

В отношении школьника, который зарезал своих бабушку и дядю в Перми, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«Следователями СК России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). В суд направлено ходатайство об избрании в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что 12 мая в Перми девятиклассник зарезал своих бабушку и дядю. Они скончались на месте.

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В отношении школьника, который зарезал своих бабушку и дядю в Перми, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «Следователями СК России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). В суд направлено ходатайство об избрании в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что 12 мая в Перми девятиклассник зарезал своих бабушку и дядю. Они скончались на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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