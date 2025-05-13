На пермяка, убившего бабушку и дядю, возбудили уголовное дело

Подростка заключат под стражу
В отношении школьника, который зарезал своих бабушку и дядю в Перми, возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
«Следователями СК России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). В суд направлено ходатайство об избрании в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что 12 мая в Перми девятиклассник зарезал своих бабушку и дядю. Они скончались на месте.
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