«На полу много крови»: появились детали двойного убийства, в котором подозревают пермского школьника

Подросток, обвиняемый в убийстве своих бабушки и дяди в Перми, совершил преступление в присутствии родственников. В квартире находились также отец и тетя мальчика. Об этом URA.RU сообщил один из соседей семьи по дому.
«В момент убийства в квартире были мальчик, его отец и бабушка, в гости пришла сестра отца с мужем. Сам отец плохо слышит и видимо не успел уловить конфликт. С дядей мальчик начал конфликтовать на кухне. В коридоре (возле кухни) на полу было много крови. Бабушка скончалась в комнате, там кровь была на полу и кровати. Только после этого отец сумел как-то успокоить парня и больше никто не пострадал», — рассказал корреспонденту URA.RU сосед семьи.
Ранее URA.RU рассказывало, что девятиклассник обвиняется в убийстве своих бабушки и дяди ночью 12 мая. В отношении него возбуждено уголовное дело. По словам одного из соседей семьи по дому, мальчик был спокойным и неконфликтным.
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