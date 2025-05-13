Сосед рассказал о школьнике, обвиняемом в убийстве бабушки и дяди в Перми

Пермяк, обвиняемый в убийстве бабушки и дяди, был спокойным и неконфликтным
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток не был замечен в плохих компаниях
Подросток не был замечен в плохих компаниях Фото:

Подросток, обвиняемый в убийстве бабушки и дяди в Перми, был спокойным и неконфликтным. Его воспитывали отец и бабушка, рассказал корреспонденту URA.RU один из соседей семьи по дому.

«Мальчик жил с папой и бабушкой, где мама неизвестно. Он учится тут на районе в школе, в плохих компаниях замечен не был, не сказать, что конфликтный, в целом весьма спокойный. Был период, что он со своего балкона на балкон соседей снизу кидал всякие разные предметы, однажды кинул краску. Потом с ним поговорили и он все понял, перестал, всегда ходил здоровался», — рассказал URA.RU сосед семьи.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 16-летний подросток подозревается в убийстве своих бабушки и дяди. Трагедия произошла 12 мая в два часа ночи. В отношении школьника возбудили уголовное дело. 

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Подросток, обвиняемый в убийстве бабушки и дяди в Перми, был спокойным и неконфликтным. Его воспитывали отец и бабушка, рассказал корреспонденту URA.RU один из соседей семьи по дому. «Мальчик жил с папой и бабушкой, где мама неизвестно. Он учится тут на районе в школе, в плохих компаниях замечен не был, не сказать, что конфликтный, в целом весьма спокойный. Был период, что он со своего балкона на балкон соседей снизу кидал всякие разные предметы, однажды кинул краску. Потом с ним поговорили и он все понял, перестал, всегда ходил здоровался», — рассказал URA.RU сосед семьи. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 16-летний подросток подозревается в убийстве своих бабушки и дяди. Трагедия произошла 12 мая в два часа ночи. В отношении школьника возбудили уголовное дело. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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