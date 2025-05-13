Сосед рассказал о школьнике, обвиняемом в убийстве бабушки и дяди в Перми

Подросток, обвиняемый в убийстве бабушки и дяди в Перми, был спокойным и неконфликтным. Его воспитывали отец и бабушка, рассказал корреспонденту URA.RU один из соседей семьи по дому.
«Мальчик жил с папой и бабушкой, где мама неизвестно. Он учится тут на районе в школе, в плохих компаниях замечен не был, не сказать, что конфликтный, в целом весьма спокойный. Был период, что он со своего балкона на балкон соседей снизу кидал всякие разные предметы, однажды кинул краску. Потом с ним поговорили и он все понял, перестал, всегда ходил здоровался», — рассказал URA.RU сосед семьи.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 16-летний подросток подозревается в убийстве своих бабушки и дяди. Трагедия произошла 12 мая в два часа ночи. В отношении школьника возбудили уголовное дело.
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