Трамп — об Украине: США не нужно втягиваться в «бесконечную войну» в Европе

На инвестиционном форуме в Эр-Рияде Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о необходимости избегать новых военных конфликтов в Европе. В своем обращении он призвал Запад отказаться от участия в «еще одной бесконечной войне».
«Запад не должен снова тащить себя в очередную бесконечную войну в Европе. Мы должны остановить убийства и работать вместе над тем, чтобы решать долгосрочные угрозы — как единая, непобедимая команда», — отметил Трамп, сообщает РИА Новости. Президент подчеркнул свою приверженность к мирному разрешению конфликтов и подчеркнул важность сотрудничества для обеспечения долгосрочной стабильности.
Ранее Дональд Трамп заявлял о намерении совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом работать над урегулированием конфликта между Россией и Украиной, а также обсуждал с ним ситуацию в Сирии и Газе. Он подчеркивал, что прилагает усилия для мирного разрешения военных противостояний в регионе.
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