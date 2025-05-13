Трамп — об Украине: США не нужно втягиваться в «бесконечную войну» в Европе

Трамп призвал Запад не ввязываться в новую войну в Европе
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Трамп прокомментировал конфликт на Украине
Трамп прокомментировал конфликт на Украине Фото:

На инвестиционном форуме в Эр-Рияде Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о необходимости избегать новых военных конфликтов в Европе. В своем обращении он призвал Запад отказаться от участия в «еще одной бесконечной войне».

«Запад не должен снова тащить себя в очередную бесконечную войну в Европе. Мы должны остановить убийства и работать вместе над тем, чтобы решать долгосрочные угрозы — как единая, непобедимая команда», — отметил Трамп, сообщает РИА Новости. Президент подчеркнул свою приверженность к мирному разрешению конфликтов и подчеркнул важность сотрудничества для обеспечения долгосрочной стабильности.

Ранее Дональд Трамп заявлял о намерении совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом работать над урегулированием конфликта между Россией и Украиной, а также обсуждал с ним ситуацию в Сирии и Газе. Он подчеркивал, что прилагает усилия для мирного разрешения военных противостояний в регионе.

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На инвестиционном форуме в Эр-Рияде Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о необходимости избегать новых военных конфликтов в Европе. В своем обращении он призвал Запад отказаться от участия в «еще одной бесконечной войне». «Запад не должен снова тащить себя в очередную бесконечную войну в Европе. Мы должны остановить убийства и работать вместе над тем, чтобы решать долгосрочные угрозы — как единая, непобедимая команда», — отметил Трамп, сообщает РИА Новости. Президент подчеркнул свою приверженность к мирному разрешению конфликтов и подчеркнул важность сотрудничества для обеспечения долгосрочной стабильности. Ранее Дональд Трамп заявлял о намерении совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом работать над урегулированием конфликта между Россией и Украиной, а также обсуждал с ним ситуацию в Сирии и Газе. Он подчеркивал, что прилагает усилия для мирного разрешения военных противостояний в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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