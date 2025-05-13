Mash: ВСУ готовят наступление на Брянскую область

ВСУ якобы готовят плацдарм для возможного прорыва границы в Брянской области, стягивая к рубежу иностранных наемников и подразделения 225-го батальона. Об этом сообщает telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники. По данным канала, командование противника сосредоточило значительные силы на стыке Стародубского и Климовского районов и планирует начать активные боевые действия 14 мая.
«Расположены боевики на стыке Стародубского и Климовского районов. С той стороны уже сосредоточено от 1500 до 2000 потенциальных „двухсотых“ и „трехсотых“. По данным наших разведчиков, боевые действия противник планирует начать завтра. Во влажных фантазиях украинского командования: оккупировать российские территории для обмена их в ходе переговоров. ВС РФ готовится вновь отразить атаку и отбросить ВСУ вглубь, за госграницу», — говорится в сообщении Mash. При этом, официальных данных от Минобороны не поступало. В настоящее время, по данным источника, российские силы продолжают наступательные действия в районе Юнаковки и развивают успех в направлении населенного пункта Садки.
Ранее аналогичные действия ВСУ предпринимались в Белгородской области в районе Демидовки и Поповки, где после наступления украинских войск российские военные провели зачистку лесопосадок, прорвали границу и закрепились в населенных пунктах Приходы и Марьяны. Российские подразделения вошли через те участки, где ранее были созданы коридоры для продвижения ВСУ.
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