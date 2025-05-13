Губернатор Моор назвал сроки пика паводка в Викулово

Моор: в Викуловском районе Тюменской области пик паводка ожидается до 18 мая
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Пик паводка в Викуловском районе ожидается до 18 мая
Пик паводка в Викуловском районе ожидается до 18 мая Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

Пик паводка на реке Ишим в Викуловском районе Тюменской области ожидается до 18 мая. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Сейчас к паводку готовится Викуловский район. По прогнозам максимум реки Ишим ожидаем там в ближайшие 4–5 дней», — отметил глава региона. Прогноз по половодью он предоставил 13 мая после рабочей поездки в Абатский район.

Паводок идет вниз по течению и сейчас направляется в Викуловский район. В Абатском районе, как сообщил Моор, пока удалось избежать подтопления жилых домов.

Ранее Гидрометцентр России предупредил о второй волне паводка на реке Ишим у села Викулово, вызванной сбросами из Сергеевского водохранилища. Максимальный уровень ожидается здесь в интервале 1000 — 1090 см над нулем поста. 

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Пик паводка на реке Ишим в Викуловском районе Тюменской области ожидается до 18 мая. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. «Сейчас к паводку готовится Викуловский район. По прогнозам максимум реки Ишим ожидаем там в ближайшие 4–5 дней», — отметил глава региона. Прогноз по половодью он предоставил 13 мая после рабочей поездки в Абатский район. Паводок идет вниз по течению и сейчас направляется в Викуловский район. В Абатском районе, как сообщил Моор, пока удалось избежать подтопления жилых домов. Ранее Гидрометцентр России предупредил о второй волне паводка на реке Ишим у села Викулово, вызванной сбросами из Сергеевского водохранилища. Максимальный уровень ожидается здесь в интервале 1000 — 1090 см над нулем поста. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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