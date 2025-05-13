Губернатор Моор назвал сроки пика паводка в Викулово

Пик паводка на реке Ишим в Викуловском районе Тюменской области ожидается до 18 мая. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.
«Сейчас к паводку готовится Викуловский район. По прогнозам максимум реки Ишим ожидаем там в ближайшие 4–5 дней», — отметил глава региона. Прогноз по половодью он предоставил 13 мая после рабочей поездки в Абатский район.
Паводок идет вниз по течению и сейчас направляется в Викуловский район. В Абатском районе, как сообщил Моор, пока удалось избежать подтопления жилых домов.
Ранее Гидрометцентр России предупредил о второй волне паводка на реке Ишим у села Викулово, вызванной сбросами из Сергеевского водохранилища. Максимальный уровень ожидается здесь в интервале 1000 — 1090 см над нулем поста.
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Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!