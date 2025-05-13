13 мая 2025

Посольство Украины опровергло информацию о полете Зеленского в Турцию

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Зеленский будет присутствовать на переговорах в Турции
Зеленский будет присутствовать на переговорах в Турции Фото:
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Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Турцию на переговоры. Однако позже украинское посольство в Турции опровергло эту информацию.

О поездке Зеленского в Турцию сообщил украинский telegram-канал «Зеркало недели» со ссылкой на посольство Украины в Турции. Вскоре после публикации новости, украинская дипломатическая миссия в Турции выступила с опровержением, заявив, что информация о визите Зеленского не соответствует действительности.

«После публикации новости украинская дипмиссия опровергла эту информацию», — сообщила Лента.ру. Подробности или причины возникновения первоначальных сообщений не были уточнены.

Позже президент Украины Владимир Зеленский лично объявил о предстоящем визите в Турцию, подчеркнув активную подготовку своей команды к этому событию. «Прямо сейчас наша команда активно готовится к визиту в Турцию. Сегодня мы подробно представили позицию Украины всем нашим партнерам», — написал он в своем telegram-канале. 

Ранее администрация президента Турции Реджепа Эрдогана сообщала, что не располагает данными о планах Владимира Зеленского посетить страну для переговоров с Россией, несмотря на заявления украинской стороны о готовящемся визите. Также ранее Зеленский заявлял о намерении ожидать президента РФ Владимира Путина в Стамбуле, после того как российский лидер анонсировал переговоры в Турции без предварительных условий.

Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить переговоры без предварительных условий. Встреча могла бы состояться в Стамбуле 15 мая. Он выразил надежду на достижение договоренностей о прекращении огня, которые будут соблюдаться украинской стороной.

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Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Турцию на переговоры. Однако позже украинское посольство в Турции опровергло эту информацию. О поездке Зеленского в Турцию сообщил украинский telegram-канал «Зеркало недели» со ссылкой на посольство Украины в Турции. Вскоре после публикации новости, украинская дипломатическая миссия в Турции выступила с опровержением, заявив, что информация о визите Зеленского не соответствует действительности. «После публикации новости украинская дипмиссия опровергла эту информацию», — сообщила Лента.ру. Подробности или причины возникновения первоначальных сообщений не были уточнены. Позже президент Украины Владимир Зеленский лично объявил о предстоящем визите в Турцию, подчеркнув активную подготовку своей команды к этому событию. «Прямо сейчас наша команда активно готовится к визиту в Турцию. Сегодня мы подробно представили позицию Украины всем нашим партнерам», — написал он в своем telegram-канале.  Ранее администрация президента Турции Реджепа Эрдогана сообщала, что не располагает данными о планах Владимира Зеленского посетить страну для переговоров с Россией, несмотря на заявления украинской стороны о готовящемся визите. Также ранее Зеленский заявлял о намерении ожидать президента РФ Владимира Путина в Стамбуле, после того как российский лидер анонсировал переговоры в Турции без предварительных условий. Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить переговоры без предварительных условий. Встреча могла бы состояться в Стамбуле 15 мая. Он выразил надежду на достижение договоренностей о прекращении огня, которые будут соблюдаться украинской стороной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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