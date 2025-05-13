Бастрыкин проверит челябинских прокатчиков самокатов

После наезда 12-летнего мальчика на арендованном электросамокате на 64-летнего мужчину в Челябинске глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование, поручив также провести проверку прокатчиков СИМ (средства индивидуальной мобильности). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В Челябинске возбуждено уголовное дело после инцидента, в котором 12-летний школьник, управляя арендованным электросамокатом, сбил 64-летнего мужчину. По данным следствия, подросток ехал по тротуару, что привело к столкновению. Примечательно, что местные правила аренды таких средств передвижения разрешены только лицам старше 16 лет", — отмечает telegram-канал СКР.
Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Александру Колбасину лично доложить о ходе расследования. Инцидент произошел на тротуаре по улице Калинина в Челябинске в 08:15. Мальчик наехал на мужчину, который получил сильные травмы. На место пришлось вызывать скорую, которая увезла пострадавшего. На асфальте остались следы крови.
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