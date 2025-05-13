13 мая 2025

Бастрыкин проверит челябинских прокатчиков самокатов

Бастрыкин взялся за челябинских прокатчиков самокатов
© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин взял на контроль дело пострадавшего от наезда челябинца
Бастрыкин взял на контроль дело пострадавшего от наезда челябинца Фото:

После наезда 12-летнего мальчика на арендованном электросамокате на 64-летнего мужчину в Челябинске глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование, поручив также провести проверку прокатчиков СИМ (средства индивидуальной мобильности). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В Челябинске возбуждено уголовное дело после инцидента, в котором 12-летний школьник, управляя арендованным электросамокатом, сбил 64-летнего мужчину. По данным следствия, подросток ехал по тротуару, что привело к столкновению. Примечательно, что местные правила аренды таких средств передвижения разрешены только лицам старше 16 лет", — отмечает telegram-канал СКР.

Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Александру Колбасину лично доложить о ходе расследования.  Инцидент произошел на тротуаре по улице Калинина в Челябинске в 08:15. Мальчик наехал на мужчину, который получил сильные травмы. На место пришлось вызывать скорую, которая увезла пострадавшего. На асфальте остались следы крови.

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После наезда 12-летнего мальчика на арендованном электросамокате на 64-летнего мужчину в Челябинске глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование, поручив также провести проверку прокатчиков СИМ (средства индивидуальной мобильности). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "В Челябинске возбуждено уголовное дело после инцидента, в котором 12-летний школьник, управляя арендованным электросамокатом, сбил 64-летнего мужчину. По данным следствия, подросток ехал по тротуару, что привело к столкновению. Примечательно, что местные правила аренды таких средств передвижения разрешены только лицам старше 16 лет", — отмечает telegram-канал СКР. Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Александру Колбасину лично доложить о ходе расследования.  Инцидент произошел на тротуаре по улице Калинина в Челябинске в 08:15. Мальчик наехал на мужчину, который получил сильные травмы. На место пришлось вызывать скорую, которая увезла пострадавшего. На асфальте остались следы крови.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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