Насколько прибыльно делать ресницы в Кургане

Многие девушки Кургана ходят с нарощенными ресницами. Означает ли это, что работать мастером по наращиванию и ламинированию ресниц прибыльно — выяснял корреспондент URA.RU.
Приходится совмещать
Елена Смирнова принимает клиентов на дому. Она оформила самозанятость и при необходимости выдает чеки за свои услуги, но, по ее словам, они почти никому не нужны.
«Просто я решила для себя, что так честно. Но это и обязывает платить налоги каждый месяц. За все три года работы у меня только один раз попросила чек женщина. Хотя я знаю мастеров, которые работают неофициально, кто-то вообще в наше время только наличные берет. Думаю, если они работают также на дому и не платят за аренду, у них доходы, возможно, повыше, чем у меня», — рассказала корреспонденту URA.RU Елена Смирнова, мастер по ламинированию и наращиванию ресниц.
По словам девушки, за свою работу она берет с клиента 1500 рублей. На одного человека уходит примерно два с половиной часа, раньше было дольше.
«Поэтому в день много клиентов принять невозможно — нет столько часов в сутках. Да и тяжело это, целый день таким кропотливым делом заниматься, не разгибая спины. И денег не так уж много получается за месяц. Максимум, сколько у меня выходило — около 75 000. Бывают периоды затишья, когда клиентов почти нет, и получаешь вообще копейки. Поэтому я работаю 2х2, совмещая ресницы с другой работой», — пояснила собеседница.
Она также отметила, что за последние месяцы у нее сильно упало зрение. Кроме того, она вынуждена ходить на лечебный массаж, потому что стала болеть спина.
Кому два часа, кому пять
Владелица салона красоты Екатерина Митряшкина рассказала корреспонденту URA.RU, что у разных мастеров разные сроки выполнения работ и разные цены. Это, как правило, зависит от опыта мастера.
«У меня в салоне были такие девочки, которые по пять часов ресницы наращивали. Это новички в основном, недавно отучившиеся. Опытные могут справиться за пару часов», — пояснила собеседница. По ее словам, за аренду мастера платят половину стоимости услуги, остальное — их прибыль.
Цены на наращивание ресниц в Кургане варьируются примерно в 1500-3000 рублей. В этой сфере все устроено почти также, как и в любом бьюти-направлении: нет четких границ в доходах. Многое зависит от того, какую цену устанавливает мастер, сколько человек в день готов принять, какие затраты он несет на аренду и материалы и так далее. Опытный мастер, который работает 2х2 при стоимости услуги 2000 рублей и принимает в день не более 2-3 человек, получает около 60 000 — 90 000 рублей. Ранее URA.RU писало о том, сколько зарабатывают в Кургане мастера маникюра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!