Стали известны самые популярные предметы ЕГЭ среди пермских школьников

Топ самых востребованный предметов для сдачи ЕГЭ по выбору в Пермском крае возглавили математика, обществознание и информатика. Об этом рассказала министр образования региона Раиса Кассина.
«Профильную математику будут сдавать 55% выпускников. Этот предмет выбирают те, кто нацелен на поступление в вузы на инженерные направления. Оставшиеся — сдают базовый уровень. Обществознание нацелены сдавать 37% учащихся, информатику — 26%», — интервью с Раисой Кассиной выложено в соцсетях профильного министерства.
За тройкой лидеров следует биология (18%). Дальше — физика (16%), химия (14%) и история (13%). В аутсайдерах — литература и география. Их планируют сдавать всего порядка 7% выпускников.
Глобальных нововведений в этом году по сдаче ЕГЭ и ОГЭ нет. Но ест ряд небольших изменений. Так экзаменационные вопросы теперь строго соответствуют учебной программе. Заданий, не предусмотренных курсом, не стоит бояться. Все тестовые материалы будут доставляться в электронном формате, что полностью исключает возможность их утечки. Кроме того, на входах в образовательные учреждения у металлодетекторов будут дежурить родители учеников, объяснила Кассина.
Министр ранее подчеркивала, что выпускники 9-х и 11-х классов, которые по состоянию здоровья не смогут прийти в пункты сдачи ЕГЭ, смогут сделать это прямо в медучреждениях. По данным Минпросвещения, комплексная система образования готова к проведению ЕГЭ-2025.
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