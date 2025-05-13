13 мая 2025

Курганцы смогут пройти анонимное тестирование на ВИЧ в торговом центре

© Служба новостей «URA.RU»
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Результаты теста будут известны сразу
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В Кургане 16 мая все желающие смогут пройти тестирование на ВИЧ в торговом центре «Рио». Об этом сообщает департамент здравоохранения.

«Пункт анонимного тестирования будет работать в ТРЦ „Рио“ 16 мая с 15:00 до 17:00 часов. Все желающие смогут пройти экспресс-тест в рамках открытой акции „Узнай свой ВИЧ — статус!“ — сообщается в релизе ведомства.

Экспресс-тестирование также можно пройти в центре СПИД в Кургане в поселке Механическом, дом 2 (1 этаж, кабинет 104), ежедневно с 8:00 до 15:45 часов. Мобильные пункты тестирования будут работать во всех округах области.

Ранее сообщалось, что в Курганской области отмечена рекордно низкая заболеваемость ВИЧ за последние семь лет: в 2024 году выявлено 465 новых случаев, что является самым низким показателем с 2017 года. Согласно данным Свердловскстата, 56,6% жителей региона в возрасте от 15 лет и старше оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, что выше, чем в соседней Свердловской области.

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В Кургане 16 мая все желающие смогут пройти тестирование на ВИЧ в торговом центре «Рио». Об этом сообщает департамент здравоохранения. «Пункт анонимного тестирования будет работать в ТРЦ „Рио“ 16 мая с 15:00 до 17:00 часов. Все желающие смогут пройти экспресс-тест в рамках открытой акции „Узнай свой ВИЧ — статус!“ — сообщается в релизе ведомства. Экспресс-тестирование также можно пройти в центре СПИД в Кургане в поселке Механическом, дом 2 (1 этаж, кабинет 104), ежедневно с 8:00 до 15:45 часов. Мобильные пункты тестирования будут работать во всех округах области. Ранее сообщалось, что в Курганской области отмечена рекордно низкая заболеваемость ВИЧ за последние семь лет: в 2024 году выявлено 465 новых случаев, что является самым низким показателем с 2017 года. Согласно данным Свердловскстата, 56,6% жителей региона в возрасте от 15 лет и старше оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, что выше, чем в соседней Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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