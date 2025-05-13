В Березовском районе Свердловской области грибники отмечают большой урожай сморчков и появление особо крупных экземпляров в начале грибного сезона. Фотографиями с тихой охоты одна из грибников делится в социальных сетях.
«Такое ощущение, что сморчков в этом сезоне больше, чем в прошлом. Нашла гигантские, очень удивилась», — рассказала женщина в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте». Сморчки обычно бывают высотой 5–10 сантиметров. Найденные же грибы достигают высоты 12–15 сантиметров (судя по ручке для масштаба).
Также женщина нашла шапочки — в народе так называют грибы колпак кольчатый. Женщина подчеркнула, что ранее на этом участке такие грибы ей не встречались.
Грибной сезон свердловчане открыли еще в конце апреля. Первым уловом стали съедобные сморчки. В Екатеринбурге также уже открыли сезон тихой охоты.
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