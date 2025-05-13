13 мая 2025

В Свердловской области обнаружили гигантские сморчки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сморчки были найдены в Березовском районе
Сморчки были найдены в Березовском районе Фото:

В Березовском районе Свердловской области грибники отмечают большой урожай сморчков и появление особо крупных экземпляров в начале грибного сезона. Фотографиями с тихой охоты одна из грибников делится в социальных сетях.

«Такое ощущение, что сморчков в этом сезоне больше, чем в прошлом. Нашла гигантские, очень удивилась», — рассказала женщина в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте». Сморчки обычно бывают высотой 5–10 сантиметров. Найденные же грибы достигают высоты 12–15 сантиметров (судя по ручке для масштаба).

Также женщина нашла шапочки — в народе так называют грибы колпак кольчатый. Женщина подчеркнула, что ранее на этом участке такие грибы ей не встречались.

Грибной сезон свердловчане открыли еще в конце апреля. Первым уловом стали съедобные сморчки. В Екатеринбурге также уже открыли сезон тихой охоты.

Необычно большие сморчки
Необычно большие сморчки
Фото:
Улов грибника
Улов грибника
Фото:
Улов грибника
Улов грибника
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Березовском районе Свердловской области грибники отмечают большой урожай сморчков и появление особо крупных экземпляров в начале грибного сезона. Фотографиями с тихой охоты одна из грибников делится в социальных сетях. «Такое ощущение, что сморчков в этом сезоне больше, чем в прошлом. Нашла гигантские, очень удивилась», — рассказала женщина в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».  Сморчки обычно бывают высотой 5–10 сантиметров. Найденные же грибы достигают высоты 12–15 сантиметров (судя по ручке для масштаба). Также женщина нашла шапочки — в народе так называют грибы колпак кольчатый. Женщина подчеркнула, что ранее на этом участке такие грибы ей не встречались. Грибной сезон свердловчане открыли еще в конце апреля. Первым уловом стали съедобные сморчки. В Екатеринбурге также уже открыли сезон тихой охоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...