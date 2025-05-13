13 мая 2025

В Тюменской области названы самые невостребованные специалисты

В Тюменской области в апреле самыми профицитными стали три специальности
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области event-менеджерам сложнее всего найти работу
В Тюменской области event-менеджерам сложнее всего найти работу Фото:

В Тюменской области в апреле наблюдается переизбыток таких специалистов, как event-менеджер, менеджер и дата-сайентист. По данным аналитиков HH.ru, в данных сферах работу ищут более сотни тюменцев, а компаниям требуется всего лишь четыре сотрудника.

«В апреле текущего года в Тюменской области наблюдается профицит следующих специалистов: event-менеджер — 104 резюме на вакансию, менеджер — 100 резюме на вакансию и дата-сайентист — 95 резюме на вакансию», — сообщили URA.RU эксперты. При этом в регионе для event-менеджеров размещено только два предложения о работе, а в оставшихся двух вакансиях — лишь по одной активной должности.

Аналитики отметили, что нормой для рынка труда считается показатель в 7,9 резюме на вакансию. Все что выше этого значения — говорит о профиците. Переизбыток кадров в Тюменской области наблюдается и среди финансовых контролеров, брокеров, продюсеров и продуктовых аналитиков.

Ранее сообщалось, что за последний месяц жители Тюменской области стали активнее искать работу: количество новых и обновленных резюме выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметный рост интереса наблюдается в сферах автомобильного бизнеса, транспорта, туризма и рабочих профессий.

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В Тюменской области в апреле наблюдается переизбыток таких специалистов, как event-менеджер, менеджер и дата-сайентист. По данным аналитиков HH.ru, в данных сферах работу ищут более сотни тюменцев, а компаниям требуется всего лишь четыре сотрудника. «В апреле текущего года в Тюменской области наблюдается профицит следующих специалистов: event-менеджер — 104 резюме на вакансию, менеджер — 100 резюме на вакансию и дата-сайентист — 95 резюме на вакансию», — сообщили URA.RU эксперты. При этом в регионе для event-менеджеров размещено только два предложения о работе, а в оставшихся двух вакансиях — лишь по одной активной должности. Аналитики отметили, что нормой для рынка труда считается показатель в 7,9 резюме на вакансию. Все что выше этого значения — говорит о профиците. Переизбыток кадров в Тюменской области наблюдается и среди финансовых контролеров, брокеров, продюсеров и продуктовых аналитиков. Ранее сообщалось, что за последний месяц жители Тюменской области стали активнее искать работу: количество новых и обновленных резюме выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметный рост интереса наблюдается в сферах автомобильного бизнеса, транспорта, туризма и рабочих профессий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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