В Тюменской области названы самые невостребованные специалисты

В Тюменской области в апреле наблюдается переизбыток таких специалистов, как event-менеджер, менеджер и дата-сайентист. По данным аналитиков HH.ru, в данных сферах работу ищут более сотни тюменцев, а компаниям требуется всего лишь четыре сотрудника.
«В апреле текущего года в Тюменской области наблюдается профицит следующих специалистов: event-менеджер — 104 резюме на вакансию, менеджер — 100 резюме на вакансию и дата-сайентист — 95 резюме на вакансию», — сообщили URA.RU эксперты. При этом в регионе для event-менеджеров размещено только два предложения о работе, а в оставшихся двух вакансиях — лишь по одной активной должности.
Аналитики отметили, что нормой для рынка труда считается показатель в 7,9 резюме на вакансию. Все что выше этого значения — говорит о профиците. Переизбыток кадров в Тюменской области наблюдается и среди финансовых контролеров, брокеров, продюсеров и продуктовых аналитиков.
Ранее сообщалось, что за последний месяц жители Тюменской области стали активнее искать работу: количество новых и обновленных резюме выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметный рост интереса наблюдается в сферах автомобильного бизнеса, транспорта, туризма и рабочих профессий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!