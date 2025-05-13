13 мая 2025

Какие предметы чаще всего выбирают школьники ХМАО для сдачи ЕГЭ и ОГЭ

В ХМАО школьники чаще выбирают обществознание и информатику на экзаменах
© Служба новостей «URA.RU»
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Основной этап сдачи госэкзаменов стартует с 23 мая
Основной этап сдачи госэкзаменов стартует с 23 мая Фото:

В ХМАО учащиеся 11-х классов при сдаче ЕГЭ чаще всего выбирают обществознание, а девятиклассники, сдавая ОГЭ, отдают предпочтение информатике. Такие данные озвучили в окружном департаменте образования.

«Самым популярным предметом среди выпускников 11-х классов остается обществознание, ученики 9-х классов чаще выбирают информатику», — сообщается в telegram-канале депобра Югры. Отмечается, что школы округа к 13 мая полностью готовы к проведению итоговой аттестации.

В этом году более 31 тысячи школьников в ХМАО примут участие в сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Среди них более 22 тысяч девятиклассников и 9 169 одиннадцатиклассников.

Основной период сдачи единого госэкзамена в ХМАО начнется 23 мая. А выпускники 9-х классов начнут сдавать основной государственный экзамен уже 21 мая.

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В ХМАО учащиеся 11-х классов при сдаче ЕГЭ чаще всего выбирают обществознание, а девятиклассники, сдавая ОГЭ, отдают предпочтение информатике. Такие данные озвучили в окружном департаменте образования. «Самым популярным предметом среди выпускников 11-х классов остается обществознание, ученики 9-х классов чаще выбирают информатику», — сообщается в telegram-канале депобра Югры. Отмечается, что школы округа к 13 мая полностью готовы к проведению итоговой аттестации. В этом году более 31 тысячи школьников в ХМАО примут участие в сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Среди них более 22 тысяч девятиклассников и 9 169 одиннадцатиклассников. Основной период сдачи единого госэкзамена в ХМАО начнется 23 мая. А выпускники 9-х классов начнут сдавать основной государственный экзамен уже 21 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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