Какие предметы чаще всего выбирают школьники ХМАО для сдачи ЕГЭ и ОГЭ

В ХМАО учащиеся 11-х классов при сдаче ЕГЭ чаще всего выбирают обществознание, а девятиклассники, сдавая ОГЭ, отдают предпочтение информатике. Такие данные озвучили в окружном департаменте образования.
«Самым популярным предметом среди выпускников 11-х классов остается обществознание, ученики 9-х классов чаще выбирают информатику», — сообщается в telegram-канале депобра Югры. Отмечается, что школы округа к 13 мая полностью готовы к проведению итоговой аттестации.
В этом году более 31 тысячи школьников в ХМАО примут участие в сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Среди них более 22 тысяч девятиклассников и 9 169 одиннадцатиклассников.
Основной период сдачи единого госэкзамена в ХМАО начнется 23 мая. А выпускники 9-х классов начнут сдавать основной государственный экзамен уже 21 мая.
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