Мать основателя «Ласкового мая» судится с вдовой Шатунова из-за завещания

Мама основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова — Валентина судится с вдовой Юрия Шатунова — Светланой. В материалах дела указано, что иск связан с признанием завещания недействительным.
«Ранее суд выносил определение об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела. Кузнецова не согласилась с решением и подала частную жалобу, но ее отклонили», — на делопроизводство ссылается РИА Новости.
Суть претензий раскрыта не была. Точная дата рассмотрения гражданского дела о признании завещания недействительным еще не определена.
Сергея Кузнецова не стало 7 ноября 2022 года на 59-м году жизни. По предварительной информации, он умер от сердечного приступа.
За два с половиной года до этого автора умер композитор, один из авторов песен группы «Ласковый май» 60-летний Владимир Бойко, пишет RT. Бывший солист популярного творческого коллектива Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной его смерти стал обширный инфаркт миокарда, напоминает «Национальная служба новостей».
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