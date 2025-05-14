Экс-солистка Serebro подтвердила роман с известным комиком

Экс-участница группы Serebro Кищук выложила совместное фото с пародистом Сатиром
© Служба новостей «URA.RU»
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Кищук подтвердила роман с Сатиром
Кищук подтвердила роман с Сатиром Фото:

Российский блогер и пародист Сатир (настоящее имя — Илья Шабельников) и бывшая участница группы Serebro Екатерина Кищук вновь подогрели слухи о своем романе. Поводом для обсуждений стало совместное фото, опубликованное в социальных сетях, на котором Сатир целует Кищук.

На фотографии, которую певица выложила на своей странице в одной из соцсетей, Кищук обнимает артиста за шею, а Сатир целует девушку в щеку. В telegram-канале бывшая участница известной группы выложила скриншот переписки с Шабельниковым. В кадре видно сообщение Сатира в ответ на опубликованную фотографию пары. «Отличное качество! Это что на андроид сфоткано?» — написал блогер.

Несколько дней назад пародиста Сатира и певицу Екатерину Кищук вместе заметили в Новосибирске. Фанатка выложила совместную фотографию со звездами, которая быстро распространилась по социальным сетям. Немного позже Сатира также заметили на видеосообщении, которое Кищук выложила в своем telegram-канале. 

Кищук опубликовала фотографию с Сатиром
Кищук опубликовала фотографию с Сатиром
Фото:

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Российский блогер и пародист Сатир (настоящее имя — Илья Шабельников) и бывшая участница группы Serebro Екатерина Кищук вновь подогрели слухи о своем романе. Поводом для обсуждений стало совместное фото, опубликованное в социальных сетях, на котором Сатир целует Кищук. На фотографии, которую певица выложила на своей странице в одной из соцсетей, Кищук обнимает артиста за шею, а Сатир целует девушку в щеку. В telegram-канале бывшая участница известной группы выложила скриншот переписки с Шабельниковым. В кадре видно сообщение Сатира в ответ на опубликованную фотографию пары. «Отличное качество! Это что на андроид сфоткано?» — написал блогер. Несколько дней назад пародиста Сатира и певицу Екатерину Кищук вместе заметили в Новосибирске. Фанатка выложила совместную фотографию со звездами, которая быстро распространилась по социальным сетям. Немного позже Сатира также заметили на видеосообщении, которое Кищук выложила в своем telegram-канале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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