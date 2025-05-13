13 мая 2025

Свердловский губернатор отправится к Медведеву за новой должностью

Денис Паслер летит в Москву за согласованием на пост секретаря «Единой России»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное собрание, посвящённое празднованию 80-летия Победы. Екатеринбург , паслер денис
Денис Паслер работает свердловским губернатором с конца марта Фото:

Во время анонсированной URA.RU командировки в Москву 16 мая врио губернатора Свердловской области Денис Паслер встретится с зампредом Совбеза РФ, лидером «Единой России» Дмитрием Медведевым. По данным агентства, будет обсуждаться назначение Паслера секретарем регионального отделения ЕР.

«Последнее согласование выдвижения [на выборы губернатора] от партии, назначения секретарем», — поделился повесткой встречи информированный источник. Недавно Паслер обсуждал эти же темы с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым.

Собеседник URA.RU также предположил, что с Медведевым Паслер поговорит про набор контрактников в регионе. Медведев руководит профильной государственной комиссией. Ранее URA.RU неоднократно сообщало, что Свердловская область — один из аутсайдеров по темпам комплектования ВС РФ. Сразу после назначения Паслер взялся исправлять ситуацию.

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Во время анонсированной URA.RU командировки в Москву 16 мая врио губернатора Свердловской области Денис Паслер встретится с зампредом Совбеза РФ, лидером «Единой России» Дмитрием Медведевым. По данным агентства, будет обсуждаться назначение Паслера секретарем регионального отделения ЕР. «Последнее согласование выдвижения [на выборы губернатора] от партии, назначения секретарем», — поделился повесткой встречи информированный источник. Недавно Паслер обсуждал эти же темы с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым. Собеседник URA.RU также предположил, что с Медведевым Паслер поговорит про набор контрактников в регионе. Медведев руководит профильной государственной комиссией. Ранее URA.RU неоднократно сообщало, что Свердловская область — один из аутсайдеров по темпам комплектования ВС РФ. Сразу после назначения Паслер взялся исправлять ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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