Свердловский губернатор отправится к Медведеву за новой должностью

Во время анонсированной URA.RU командировки в Москву 16 мая врио губернатора Свердловской области Денис Паслер встретится с зампредом Совбеза РФ, лидером «Единой России» Дмитрием Медведевым. По данным агентства, будет обсуждаться назначение Паслера секретарем регионального отделения ЕР.
«Последнее согласование выдвижения [на выборы губернатора] от партии, назначения секретарем», — поделился повесткой встречи информированный источник. Недавно Паслер обсуждал эти же темы с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым.
Собеседник URA.RU также предположил, что с Медведевым Паслер поговорит про набор контрактников в регионе. Медведев руководит профильной государственной комиссией. Ранее URA.RU неоднократно сообщало, что Свердловская область — один из аутсайдеров по темпам комплектования ВС РФ. Сразу после назначения Паслер взялся исправлять ситуацию.
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