Новый свердловский губернатор Паслер взялся за набор контрактников

Врио свердловского губернатора Денис Паслер, занявший пост 26 марта, будет лично курировать набор контрактников в регионе. Это он дал понять, лично проведя тематическое совещание с участием представителей силовых ведомств и главного военкома области Юрия Аксенова. Предшественник Паслера Евгений Куйвашев делегировал эту задачу своему заместителю Василию Козлову.
Мэров и руководителей филиалов федеральных ведомств (в том числе правоохранительных) Паслер собрал после заседания правительства днем 3 апреля. «Основным докладчиком был Козлов, к нему было много вопросов — учитывается ли опыт других регионов, какие лучшие практики используются. Паслер предложил также использовать наработки Оренбургской области в рекрутинге», — рассказал URA.RU один из участников.
Как ранее сообщало URA.RU, в 2024-м году ситуация с набором контрактников в Свердловской области была непростой. В апреле министр общественной безопасности Александр Кудрявцев на закрытом совещании с главами заявлял, что область находится на последнем месте в УрФО.
Однако невыполненные планы в начале года мэрам — а именно на них была основная нагрузка — простили, серьезных разносов аутсайдеров не было. Сейчас выплаты контрактникам в регионе составляют 2,5 млн рублей, еще 400 тысяч — федеральная надбавка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!