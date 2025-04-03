Новый свердловский губернатор Паслер взялся за набор контрактников

Врио свердловского губернатора Паслер провел совещание по набору контрактников
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Церемония вручения государственных наград. Екатеринбург , паслер денис
Совещания по набору добровольцев в ВС РФ Паслер теперь будет проводить лично Фото:

Врио свердловского губернатора Денис Паслер, занявший пост 26 марта, будет лично курировать набор контрактников в регионе. Это он дал понять, лично проведя тематическое совещание с участием представителей силовых ведомств и главного военкома области Юрия Аксенова. Предшественник Паслера Евгений Куйвашев делегировал эту задачу своему заместителю Василию Козлову.

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Мэров и руководителей филиалов федеральных ведомств (в том числе правоохранительных) Паслер собрал после заседания правительства днем 3 апреля. «Основным докладчиком был Козлов, к нему было много вопросов — учитывается ли опыт других регионов, какие лучшие практики используются. Паслер предложил также использовать наработки Оренбургской области в рекрутинге», — рассказал URA.RU один из участников.

Как ранее сообщало URA.RU, в 2024-м году ситуация с набором контрактников в Свердловской области была непростой. В апреле министр общественной безопасности Александр Кудрявцев на закрытом совещании с главами заявлял, что область находится на последнем месте в УрФО.

Однако невыполненные планы в начале года мэрам — а именно на них была основная нагрузка — простили, серьезных разносов аутсайдеров не было. Сейчас выплаты контрактникам в регионе составляют 2,5 млн рублей, еще 400 тысяч — федеральная надбавка.

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Врио свердловского губернатора Денис Паслер, занявший пост 26 марта, будет лично курировать набор контрактников в регионе. Это он дал понять, лично проведя тематическое совещание с участием представителей силовых ведомств и главного военкома области Юрия Аксенова. Предшественник Паслера Евгений Куйвашев делегировал эту задачу своему заместителю Василию Козлову. Мэров и руководителей филиалов федеральных ведомств (в том числе правоохранительных) Паслер собрал после заседания правительства днем 3 апреля. «Основным докладчиком был Козлов, к нему было много вопросов — учитывается ли опыт других регионов, какие лучшие практики используются. Паслер предложил также использовать наработки Оренбургской области в рекрутинге», — рассказал URA.RU один из участников. Как ранее сообщало URA.RU, в 2024-м году ситуация с набором контрактников в Свердловской области была непростой. В апреле министр общественной безопасности Александр Кудрявцев на закрытом совещании с главами заявлял, что область находится на последнем месте в УрФО. Однако невыполненные планы в начале года мэрам — а именно на них была основная нагрузка — простили, серьезных разносов аутсайдеров не было. Сейчас выплаты контрактникам в регионе составляют 2,5 млн рублей, еще 400 тысяч — федеральная надбавка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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