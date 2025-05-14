Над Россией уничтожено 12 украинских дронов

ВСУ попытались атаковать РФ дронами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Россией за прошедшую ночь уничтожили 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, девять дронов были ликвидированы над акваторией Черного моря, еще три — над территорией Белгородской области.
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