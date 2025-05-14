Над Россией уничтожено 12 украинских дронов

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ВСУ попытались атаковать РФ дронами
ВСУ попытались атаковать РФ дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Россией за прошедшую ночь уничтожили 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, девять дронов были ликвидированы над акваторией Черного моря, еще три — над территорией Белгородской области.

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Над Россией за прошедшую ночь уничтожили 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, девять дронов были ликвидированы над акваторией Черного моря, еще три — над территорией Белгородской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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