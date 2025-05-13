В Челябинске закрывается популярный магазин, проработавший полвека

В Челябинске в конце этой недели прекратит работу легендарный универсам «Тракторозаводский», который был открыт еще в 1974 году и долгое время считался одним из самых узнаваемых магазинов города. Об этом сообщили постоянные клиенты, информацию подтвердил директор магазина Александр Кийко. Основной причиной закрытия называется новая налоговая реформа, вступившая в силу с 2025 года: теперь компании на упрощенной системе налогообложения с оборотом более 60 миллионов рублей обязаны платить НДС, что существенно ухудшило экономику небольших магазинов.
«Введение НДС для малых предприятий погубило бизнес. Продуктовые магазины предполагают большой оборот, но с невысокой наценкой. Когда мы посчитали экономику, поняли, что у небольших предприятий шансов почти нет. И сейчас жизнь только подтверждает расчеты», — рассказал Кийко, пишет сайт «74.ру».
Значительная часть расходов приходится на комиссию при оплате товаров банковскими картами, а при попытке повысить цены универсам становится неконкурентоспособным по сравнению с федеральными сетями. «Если молоко стоит везде по 109, а я поставлю 114 рублей, мне будут плевать в лицо и возмущаться, почему у вас так», — говорит Кийко. Коллектив магазина пережил множество сложных периодов, включая пандемию и экономические кризисы, однако нынешние условия оказались для бизнеса критическими.
Местные жители с сожалением воспринимают новость о закрытии — многие из них ходили в универсам с детства и отмечают широкий ассортимент товаров местных производителей, который отличал его от федеральных сетей. Коллектив универсама, среди которого есть сотрудники с 40-летним стажем, уже предупрежден о сокращении. На освободившееся место заедет торговая сеть «Пятерочка»: договор аренды заключен в апреле этого года, а новый магазин планируют открыть к концу июня, подтвердили в пресс-службе X5 Group.
В Челябинске ранее было принято решение о перепрофилировании знаменитого Торгового центра на набережной реки Миасс, который был открыт в 1975 году, и все это время являлся крупнейшим торговым объектом города. После приватизации Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), Торговый центр перешел в государственную собственность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!