Арендаторы национализированного ТЦ в Челябинске жалуются на новое руководство

Арендаторы Торгового центра (ТЦ) в Челябинске пожаловались на новое руководство ГБУ «Инновационный бизнес-инкубатор». После национализации и передачи объекта в собственность региона ГБУ занимается управлением комплексом. В здании перебои с электричеством и интернетом, парковки чистят плохо, а договоры на аренду не перезаключают, рассказали арендаторы.
«Невозможно заехать на парковку. Колея такая, что местами на легковушке не проехать. Отключили интернет. Без интернета ничего не продать», — пишет 74.ру со слов арендаторов. Продавцы говорят, что договоры с ними пролонгировать не будут.
В ГБУ «Инновационный бизнес-инкубатор» подтвердили информацию о сбое в работе интернета в здании. Причиной стало согласование услуги с новым собственником и организация точек доступа к сети. «Монтажные работы проводились 5-6 февраля, подключение арендаторов началось с 7 февраля. Заключать договор с провайдером они должны самостоятельно», — уточнила Ольга Скобкарева, руководитель «Инновационного бизнес-инкубатора». Арендаторов о временном сбое предупреждали, отметила она.
По заверениям Скобкаревой, снег с парковки убирают регулярно. Что касается договоров, то они продолжают действовать на тех же условиях. Счета на оплату аренды выставляются и направляются по электронной почте или отдаются на руки.
Знаменитый ТЦ на набережной реки Миасс перешел в собственность Челябинской области в конце декабря 2024 года. Он принадлежал владельцам Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Александру Аристову и Юрию Антипову. В 2024 году ЧЭМК национализировали по требованию Генпрокуратуры РФ, под национализацию попали также принадлежавшие Аристову и Антипову ТЦ и бассейн «Электрометаллург». ТЦ планировали перепрофилировать в общественно-выставочное пространство, о чем ранее рассказал первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.
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