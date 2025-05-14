Зеленский раскрыл свои ожидания от переговоров с РФ в Стамбуле

Зеленский ждет переговоров с Путиным в Стамбуле для прекращения огня
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Между Украиной и Россией отсутствует доверие
Между Украиной и Россией отсутствует доверие Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Liberation обозначил ключевые темы предстоящих переговоров в Стамбуле. По его словам, основными задачами встречи должны стать полное прекращение огня и проведение обмена всех пленных между сторонами конфликта.

«Только внешние гаранты, в том числе США, могут обеспечить выполнение соглашений», — заявил Зеленский Liberation. Он отметил, что между Украиной и Россией отсутствует доверие, поэтому для достижения устойчивых договоренностей необходимы внешние гаранты. Глава украинского государства заявил о готовности лично прибыть в Турцию для участия в переговорах, даже если к 15 мая не удастся достичь перемирия. Зеленский отметил, что приложит максимум усилий для начала диалога, который может стать первым шагом к прекращению конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, выразил согласие на проведение встречи, отреагировав на соответствующий призыв президента США Дональда Трампа.

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Liberation обозначил ключевые темы предстоящих переговоров в Стамбуле. По его словам, основными задачами встречи должны стать полное прекращение огня и проведение обмена всех пленных между сторонами конфликта. «Только внешние гаранты, в том числе США, могут обеспечить выполнение соглашений», — заявил Зеленский Liberation. Он отметил, что между Украиной и Россией отсутствует доверие, поэтому для достижения устойчивых договоренностей необходимы внешние гаранты. Глава украинского государства заявил о готовности лично прибыть в Турцию для участия в переговорах, даже если к 15 мая не удастся достичь перемирия. Зеленский отметил, что приложит максимум усилий для начала диалога, который может стать первым шагом к прекращению конфликта. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, выразил согласие на проведение встречи, отреагировав на соответствующий призыв президента США Дональда Трампа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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