Зеленский заявил, что будет в Турции 15 мая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский и Эрдоган будут ждать встречи с Путиным в Турции
Зеленский и Эрдоган будут ждать встречи с Путиным в Турции Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая посетит Анкару (столица Турции) для переговоров с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили украинские СМИ. 

«У меня будет встреча с Эрдоганом в Анкаре 15 мая», — заявил Зеленский. Его слова приводит «РБК-Украина». Он также подчеркнул, что будет ждать встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В случае, если президент РФ откажется прилетать, то он вместо с турецким лидером отправится в Стамбул. Зеленский подчеркнул, что сделает все, чтобы встреча состоялась.

В ночь на 11 мая Владимир Путин анонсировал готовность к переговорам с киевскими властями в Стамбуле без предварительных условий, выразив намерение обсудить первопричины украинского конфликта. Зеленский ранее также заявлял о готовности встретиться с российским лидером в Турции. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, главными темами переговоров станут территории и вопросы устойчивого урегулирования конфликта. Также, он отметил, что по-прежнему на повестке дня стоят вопросы, связанные с денацификацией киевского режима и с признанием тех реалий, которые за последнее время сложились на земле.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая посетит Анкару (столица Турции) для переговоров с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили украинские СМИ.  «У меня будет встреча с Эрдоганом в Анкаре 15 мая», — заявил Зеленский. Его слова приводит «РБК-Украина». Он также подчеркнул, что будет ждать встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В случае, если президент РФ откажется прилетать, то он вместо с турецким лидером отправится в Стамбул. Зеленский подчеркнул, что сделает все, чтобы встреча состоялась. В ночь на 11 мая Владимир Путин анонсировал готовность к переговорам с киевскими властями в Стамбуле без предварительных условий, выразив намерение обсудить первопричины украинского конфликта. Зеленский ранее также заявлял о готовности встретиться с российским лидером в Турции. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, главными темами переговоров станут территории и вопросы устойчивого урегулирования конфликта. Также, он отметил, что по-прежнему на повестке дня стоят вопросы, связанные с денацификацией киевского режима и с признанием тех реалий, которые за последнее время сложились на земле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...