Зеленский заявил, что будет в Турции 15 мая

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая посетит Анкару (столица Турции) для переговоров с главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили украинские СМИ.
«У меня будет встреча с Эрдоганом в Анкаре 15 мая», — заявил Зеленский. Его слова приводит «РБК-Украина». Он также подчеркнул, что будет ждать встречи с российским лидером Владимиром Путиным. В случае, если президент РФ откажется прилетать, то он вместо с турецким лидером отправится в Стамбул. Зеленский подчеркнул, что сделает все, чтобы встреча состоялась.
В ночь на 11 мая Владимир Путин анонсировал готовность к переговорам с киевскими властями в Стамбуле без предварительных условий, выразив намерение обсудить первопричины украинского конфликта. Зеленский ранее также заявлял о готовности встретиться с российским лидером в Турции. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, главными темами переговоров станут территории и вопросы устойчивого урегулирования конфликта. Также, он отметил, что по-прежнему на повестке дня стоят вопросы, связанные с денацификацией киевского режима и с признанием тех реалий, которые за последнее время сложились на земле.
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