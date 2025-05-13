В Шадринске (Курганская область) 17 мая состоится торжественное открытие памятника героям СВО. Трехметровая скульптура, изготовленная екатеринбургской мастерской Ивана Дубровина, будет установлена на гранитном постаменте в сквере Воинской славы. Об этом сообщает администрация города.
«Трехметровую скульптуру уже отлили в екатеринбургской мастерской Ивана Дубровина. На днях она займет свой гранитный постамент в сквере Воинской славы. Шадринцам монумент презентуют 17 мая в 12:00. В церемонии примут участие родные и близкие бойцов», — уточнили в ведомстве.
Инициатива установки памятника реализована во многом благодаря поддержке депутата Курганской областной думы и мецената Валерия Порубова. В сквере уже обустроены дополнительные пешеходные дорожки и площадка для монумента, а вместе с семьями бойцов высажен Сад памяти.
Памятник был создан в мастерской известного на всю страну скульптора Ивана Дубровина. Скульптор прославился изготовлением свыше 1500 бронзовых памятников, украшающих города России. Его наиболее известные произведения включают бронзовую ротонду на Плотинке, памятник Петру Столыпину возле УрГЭУ и статую Николая Карполя — всемирно известного тренера по волейболу. Помимо российских городов, работы Дубровина представлены в Киргизии, Казахстане и Белоруссии.
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