16 апреля 2025

Известный на всю страну скульптор из Екатеринбурга Дубровин делает для Шадринска особенный памятник. Фото

В Шадринске известный скульптор установит памятник героям СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Скульптура создается в мастерской Ивана Дубровина в Екатеринбурге (архивное фото)
Скульптура создается в мастерской Ивана Дубровина в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

В Шадринске через месяц состоится открытие памятника героям СВО. Трехметровая медная скульптура уже создается в мастерской Ивана Дубровина в Екатеринбурге, а ее эскиз был разработан с учетом мнений семей погибших бойцов. Памятник будет установлен в сквере Воинской славы. Об этом сообщает глава Шадринска Антон Мокан у себя в tg-канале.

Скульптура будет поставлена в сквере Воинской славы в Шадринске
Скульптура будет поставлена в сквере Воинской славы в Шадринске
Фото:

«Создание символа памяти — большая ответственность перед родными и близкими бойцов», — пишет Мокан. Инициатива по увековечиванию памяти героев находит поддержку у местных жителей и спонсоров, в частности у мецената Валерия Викторовича Порубова.

Скульптура создается в мастерской Ивана Дубровина в Екатеринбурге. Дубровин известен тем, что создал больше 1500 бронзовых памятников, установленных по всей России. Среди его трудов можно выделить бронзовые ротонды на Плотинке, памятник Петру Столыпину, расположенный рядом с УрГЭУ, а также монумент, посвященный Николаю Карполю, самому знаменитому волейбольному тренеру в мире. Кроме того, скульптуры из мастерской есть в Киргизии, Казахстане, Белоруссии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске собираются воссоздать улицы XX века. Для успешного участия в конкурсе и реализации проекта необходимы архивные фотоматериалы и личные истории жителей, связанные с данной территорией. Благоустройство направлено на возрождение исторического облика района.

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В Шадринске через месяц состоится открытие памятника героям СВО. Трехметровая медная скульптура уже создается в мастерской Ивана Дубровина в Екатеринбурге, а ее эскиз был разработан с учетом мнений семей погибших бойцов. Памятник будет установлен в сквере Воинской славы. Об этом сообщает глава Шадринска Антон Мокан у себя в tg-канале. «Создание символа памяти — большая ответственность перед родными и близкими бойцов», — пишет Мокан. Инициатива по увековечиванию памяти героев находит поддержку у местных жителей и спонсоров, в частности у мецената Валерия Викторовича Порубова. Скульптура создается в мастерской Ивана Дубровина в Екатеринбурге. Дубровин известен тем, что создал больше 1500 бронзовых памятников, установленных по всей России. Среди его трудов можно выделить бронзовые ротонды на Плотинке, памятник Петру Столыпину, расположенный рядом с УрГЭУ, а также монумент, посвященный Николаю Карполю, самому знаменитому волейбольному тренеру в мире. Кроме того, скульптуры из мастерской есть в Киргизии, Казахстане, Белоруссии. Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске собираются воссоздать улицы XX века. Для успешного участия в конкурсе и реализации проекта необходимы архивные фотоматериалы и личные истории жителей, связанные с данной территорией. Благоустройство направлено на возрождение исторического облика района.
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