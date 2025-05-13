13 мая 2025

В Тюмени появилась новая прокуратура — Восточного округа

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Восточного АО будет работать в здании на ул. Ялуторовской, 42А
Прокуратура Восточного АО будет работать в здании на ул. Ялуторовской, 42А Фото:

В Тюмени была открыта прокуратура Восточного административного округа. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, она будет работать в здании бывшей прокуратуры Тюмени, расформированной в начале январе.

«В Тюмени открыли прокуратуру Восточного административного округа путем отделения от прокуратуры Ленинского округа. И частично — за счет высвободившегося штата после ликвидации прокуратуры Тюмени. Сейчас формируется коллектив, который в ближайшее должен будет приступить к работе. Исполняющим обязанности руководителя подразделения назначен бывший прокурор Тюмени Владимир Бондарчук», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Прокуратура Восточного АО размещена в здании по адресу ул. Ялуторовская, 42А, где раньше находилась прокуратура Тюмени. Информация о появлении нового подразделения подтверждается официальным сайтом областной прокуратуры.

«Прокуратура Восточного административного округа Тюмени. И. о. прокурора — Бондарчук Владимир Владимирович», — указано на официальном сайте ведомства.

Ранее URA.RU писало о том, что в январе ликвидировали прокуратуру Тюмени. После этого полномочия по надзору за администрацией города были переданы в аппарат областной прокуратуры.

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В Тюмени была открыта прокуратура Восточного административного округа. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, она будет работать в здании бывшей прокуратуры Тюмени, расформированной в начале январе. «В Тюмени открыли прокуратуру Восточного административного округа путем отделения от прокуратуры Ленинского округа. И частично — за счет высвободившегося штата после ликвидации прокуратуры Тюмени. Сейчас формируется коллектив, который в ближайшее должен будет приступить к работе. Исполняющим обязанности руководителя подразделения назначен бывший прокурор Тюмени Владимир Бондарчук», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. Прокуратура Восточного АО размещена в здании по адресу ул. Ялуторовская, 42А, где раньше находилась прокуратура Тюмени. Информация о появлении нового подразделения подтверждается официальным сайтом областной прокуратуры. «Прокуратура Восточного административного округа Тюмени. И. о. прокурора — Бондарчук Владимир Владимирович», — указано на официальном сайте ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что в январе ликвидировали прокуратуру Тюмени. После этого полномочия по надзору за администрацией города были переданы в аппарат областной прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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