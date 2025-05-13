Курьер отказалась от денег хама на Mercedes, избившего ее в Екатеринбурге

14 мая 2025 в 12:21 Размер текста - 17 +

Девушка решила, что денег ей от обидчика не надо, а наказание пусть выберет суд Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Водитель Mercedes вырубил курьера в Екатеринбурге Курьер Наталья Ф. отказалась от компенсации, которую ей готовы были предложить со стороны Тимура Мусаева — водителя, напавшего на нее на парковке в Екатеринбурге. Девушка объяснила URA.RU причину своего решения. «Когда я была у следователя, мне передали записку от кого-то из родных Мусаева с номером телефона. Насколько я поняла, они готовы были предложить компенсацию, чтобы все уладить мирно. Но я прямо в кабинете порвала эту бумажку в клочки и выбросила! Я хочу, чтобы дело решалось в суде: как судья решит, так и будет, по закону. А если он сейчас откупится, выйдет на свободу и убьет кого-то, что тогда? Он ведь уже сидел один раз за нападение на человека, но выводов не сделал», — рассуждает девушка. Ранее о предложении о компенсации заявлял и адвокат Мусаева. Конфликт между ним и Натальей произошел 9 мая на парковке возле ТЦ Veer Mall. Мусаев на своем черном Mercedes якобы не смог проехать из-за ВАЗ-2114, которую припарковала курьер. Он кричал девушке «убери, ишак, корыто», ругал матом, а потом и вовсе ударил дважды по лицу и выбил из рук мобильник. Заступились за Наташу представители «Русской общины», сейчас агрессор помещен под арест. В суде он извинился и объяснил, что «вспылил». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курьер Наталья Ф. отказалась от компенсации, которую ей готовы были предложить со стороны Тимура Мусаева — водителя, напавшего на нее на парковке в Екатеринбурге. Девушка объяснила URA.RU причину своего решения. «Когда я была у следователя, мне передали записку от кого-то из родных Мусаева с номером телефона. Насколько я поняла, они готовы были предложить компенсацию, чтобы все уладить мирно. Но я прямо в кабинете порвала эту бумажку в клочки и выбросила! Я хочу, чтобы дело решалось в суде: как судья решит, так и будет, по закону. А если он сейчас откупится, выйдет на свободу и убьет кого-то, что тогда? Он ведь уже сидел один раз за нападение на человека, но выводов не сделал», — рассуждает девушка. Ранее о предложении о компенсации заявлял и адвокат Мусаева. Конфликт между ним и Натальей произошел 9 мая на парковке возле ТЦ Veer Mall. Мусаев на своем черном Mercedes якобы не смог проехать из-за ВАЗ-2114, которую припарковала курьер. Он кричал девушке «убери, ишак, корыто», ругал матом, а потом и вовсе ударил дважды по лицу и выбил из рук мобильник. Заступились за Наташу представители «Русской общины», сейчас агрессор помещен под арест. В суде он извинился и объяснил, что «вспылил».