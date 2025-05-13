13 мая 2025

Курьер отказалась от денег хама на Mercedes, избившего ее в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка решила, что денег ей от обидчика не надо, а наказание пусть выберет суд Фото:
новость из сюжета
Водитель Mercedes вырубил курьера в Екатеринбурге

Курьер Наталья Ф. отказалась от компенсации, которую ей готовы были предложить со стороны Тимура Мусаева — водителя, напавшего на нее на парковке в Екатеринбурге. Девушка объяснила URA.RU причину своего решения.

«Когда я была у следователя, мне передали записку от кого-то из родных Мусаева с номером телефона. Насколько я поняла, они готовы были предложить компенсацию, чтобы все уладить мирно. Но я прямо в кабинете порвала эту бумажку в клочки и выбросила! Я хочу, чтобы дело решалось в суде: как судья решит, так и будет, по закону. А если он сейчас откупится, выйдет на свободу и убьет кого-то, что тогда? Он ведь уже сидел один раз за нападение на человека, но выводов не сделал», — рассуждает девушка.

Ранее о предложении о компенсации заявлял и адвокат Мусаева. Конфликт между ним и Натальей произошел 9 мая на парковке возле ТЦ Veer Mall. Мусаев на своем черном Mercedes якобы не смог проехать из-за ВАЗ-2114, которую припарковала курьер. Он кричал девушке «убери, ишак, корыто», ругал матом, а потом и вовсе ударил дважды по лицу и выбил из рук мобильник. Заступились за Наташу представители «Русской общины», сейчас агрессор помещен под арест. В суде он извинился и объяснил, что «вспылил».

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Курьер Наталья Ф. отказалась от компенсации, которую ей готовы были предложить со стороны Тимура Мусаева — водителя, напавшего на нее на парковке в Екатеринбурге. Девушка объяснила URA.RU причину своего решения. «Когда я была у следователя, мне передали записку от кого-то из родных Мусаева с номером телефона. Насколько я поняла, они готовы были предложить компенсацию, чтобы все уладить мирно. Но я прямо в кабинете порвала эту бумажку в клочки и выбросила! Я хочу, чтобы дело решалось в суде: как судья решит, так и будет, по закону. А если он сейчас откупится, выйдет на свободу и убьет кого-то, что тогда? Он ведь уже сидел один раз за нападение на человека, но выводов не сделал», — рассуждает девушка. Ранее о предложении о компенсации заявлял и адвокат Мусаева. Конфликт между ним и Натальей произошел 9 мая на парковке возле ТЦ Veer Mall. Мусаев на своем черном Mercedes якобы не смог проехать из-за ВАЗ-2114, которую припарковала курьер. Он кричал девушке «убери, ишак, корыто», ругал матом, а потом и вовсе ударил дважды по лицу и выбил из рук мобильник. Заступились за Наташу представители «Русской общины», сейчас агрессор помещен под арест. В суде он извинился и объяснил, что «вспылил».
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© Служба новостей «URA.RU»
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