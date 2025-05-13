«Убери, ишак, корыто»: екатеринбурженка рассказала, как на нее напал хам на Mercedes

Водитель на Mercedes называл екатеринбурженку ишаком, а ее машину корытом

13 мая 2025 в 16:15 Размер текста - 17 +

Водитель престижной иномарки оскорбил и поднял руку на девушку-курьера Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Водитель Mercedes вырубил курьера в Екатеринбурге Екатеринбургский курьер Наталья Ф., пострадавшая от рук водителя Mercedes Тимура Мусаева, до сих пор не оправилась после нападения. Девушка лежит в больнице и пока чувствует себя плохо. Она рассказала URA.RU, как развивались события 9 мая, когда хам на престижной иномарке ударил и унизил ее. «В тот день я приехала в ТРЦ Veer Mall и припарковалась как обычно. У меня было открыто окно, и не успела еще я выйти из машины, как подъехал черный Mercedes и водитель начал орать: „Ишак е… (подвергнутый половому акту — прим.URA.RU), убери свое корыто на х. (половой член)! Я проехать не могу!“. А там проезд вкруговую, спокойно выехать можно. Я молча вышла, взяла с переднего сиденья сумку и ответила: „Тут места достаточно, в таком тоне я разговаривать с вами не буду“. Я видела, какая передо мной машина, видела, какой [опасный] человек, и не стала реагировать. Просто ушла за заказом», — вспоминает Наташа. Девушка приехала за заказом, но была побита (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Когда спустя время она вышла из торгового центра, то увидела, что Mercedes так и стоит рядом с ее ВАЗ-2114. Она почувствовала угрозу, достала сотовый, пошла к своей легковушке со включенной камерой. Этот момент и последующие события зафиксировали и камеры наблюдения. Когда девушка проходила мимо иномарки, из нее выскочил водитель и начал кричать: «Я тебе въ… (вдарю), убери на х. (половой член) телефон!». С этими словами он ударил по руке Натальи и вышиб сотовый. «И у меня сработала ответная реакция, я его пнула ногой. Меня папа учил никого не бояться, наверное, это сработало. И тогда этот водитель уже приложил меня по лицу, у меня от боли в глазах потемнело. Он продолжал меня оскорблять, я подняла телефон и в своих словах уже не сдерживалась. Называла его сукой и мразью, но никак не оскорбила по национальному признаку. Я адекватный человек и понимаю, что за такое пришлось бы отвечать. А потом водитель ударил меня по лицу второй раз», — продолжает Наталья. Водитель заявил, что просто «вспылил» Фото: Стас Этвеш © URA.RU Из иномарки выскочил приятель водителя и попытался успокоить агрессора. Наташа тем временем добежала до своей машины, чтобы отыскать перцовый баллончик. Она сразу же набрала 911 и сообщила, что на нее напал незнакомец на Mercedes. Там спросили госномер, и она попыталась снять цифры на сотовый. Заметив это, Мусаев стал вихлять автомобилем, чтобы помешать. «А потом мне стало нехорошо, и я пошла в „Ростикс“, мне дали воды и льда, чтобы приложить к лицу. Когда я там сидела, водитель подъехал, крикнул — „можешь писать заяву в ментовку, мне пох… (все равно)“. И уехал», — говорит курьер. Наташу отвезли в больницу на скорой, но госпитализировать сразу не стали. Ей поставили укол, выписали таблетки и отпустили. В тот же день, 9 мая, она написала заявление в полицию. Соседка, узнав историю, посоветовала девушке обратиться за помощью в «Русскую общину»: Наташа одна воспитывает шестилетнего сына и помогает маме, попавшей в беду; защитить ее некому. Она так и сделала, ребята из общины взяли дело на контроль. С того момента события стали развиваться стремительно. За девушку вступились парни из «Русской общины» Фото: Размик Закарян © URA.RU Уже на следующий день девушке позвонили из полиции, сообщили, что ее обидчик задержан, и попросили подъехать. Сопровождать ее вызвались парни из «Русской общины». «Когда мы прибыли к отделу, я поразилась: их было около 30 человек, часть стояла снаружи, часть была внутри. А потом мне сказали, что еще человек 15 были рассеяны по периметру. Такие они приняли меры безопасности! Я им очень благодарна, потому что мне было страшно за себя и своего ребенка», — призналась Наташа. Она опасалась, что Мусаев захочет ей отомстить. В кабинете она его увидела. «Он мне улыбнулся, и я даже отшатнулась — такое это было страшное зрелище», — с ужасом вспоминает она. В тот день она уже дала показания, а на следующее утро ее положили в больницу: состояние девушки ухудшалось, ее непрерывно тошнило и клонило в сон. Как уже сообщалось, врачи диагностировали у пациентки сотрясение головного мозга. На данный момент она остается под наблюдением медиков в нейрохирургии. Ее обидчик арестован. В суде Мусаев частично признал свою вину и заявил, что «вспылил». Ранее он уже отбывал срок за аналогичное преступление. Тогда он выстрелил из пневматического пистолета в лицо дорожному рабочему, который просил Мусаева убрать свою Infiniti, мешавшую снегоуборочной технике. После того нападения грейдерист долго лечился в больнице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский курьер Наталья Ф., пострадавшая от рук водителя Mercedes Тимура Мусаева, до сих пор не оправилась после нападения. Девушка лежит в больнице и пока чувствует себя плохо. Она рассказала URA.RU, как развивались события 9 мая, когда хам на престижной иномарке ударил и унизил ее. «В тот день я приехала в ТРЦ Veer Mall и припарковалась как обычно. У меня было открыто окно, и не успела еще я выйти из машины, как подъехал черный Mercedes и водитель начал орать: „Ишак е… (подвергнутый половому акту — прим.URA.RU), убери свое корыто на х. (половой член)! Я проехать не могу!“. А там проезд вкруговую, спокойно выехать можно. Я молча вышла, взяла с переднего сиденья сумку и ответила: „Тут места достаточно, в таком тоне я разговаривать с вами не буду“. Я видела, какая передо мной машина, видела, какой [опасный] человек, и не стала реагировать. Просто ушла за заказом», — вспоминает Наташа. Когда спустя время она вышла из торгового центра, то увидела, что Mercedes так и стоит рядом с ее ВАЗ-2114. Она почувствовала угрозу, достала сотовый, пошла к своей легковушке со включенной камерой. Этот момент и последующие события зафиксировали и камеры наблюдения. Когда девушка проходила мимо иномарки, из нее выскочил водитель и начал кричать: «Я тебе въ… (вдарю), убери на х. (половой член) телефон!». С этими словами он ударил по руке Натальи и вышиб сотовый. «И у меня сработала ответная реакция, я его пнула ногой. Меня папа учил никого не бояться, наверное, это сработало. И тогда этот водитель уже приложил меня по лицу, у меня от боли в глазах потемнело. Он продолжал меня оскорблять, я подняла телефон и в своих словах уже не сдерживалась. Называла его сукой и мразью, но никак не оскорбила по национальному признаку. Я адекватный человек и понимаю, что за такое пришлось бы отвечать. А потом водитель ударил меня по лицу второй раз», — продолжает Наталья. Из иномарки выскочил приятель водителя и попытался успокоить агрессора. Наташа тем временем добежала до своей машины, чтобы отыскать перцовый баллончик. Она сразу же набрала 911 и сообщила, что на нее напал незнакомец на Mercedes. Там спросили госномер, и она попыталась снять цифры на сотовый. Заметив это, Мусаев стал вихлять автомобилем, чтобы помешать. «А потом мне стало нехорошо, и я пошла в „Ростикс“, мне дали воды и льда, чтобы приложить к лицу. Когда я там сидела, водитель подъехал, крикнул — „можешь писать заяву в ментовку, мне пох… (все равно)“. И уехал», — говорит курьер. Наташу отвезли в больницу на скорой, но госпитализировать сразу не стали. Ей поставили укол, выписали таблетки и отпустили. В тот же день, 9 мая, она написала заявление в полицию. Соседка, узнав историю, посоветовала девушке обратиться за помощью в «Русскую общину»: Наташа одна воспитывает шестилетнего сына и помогает маме, попавшей в беду; защитить ее некому. Она так и сделала, ребята из общины взяли дело на контроль. С того момента события стали развиваться стремительно. Уже на следующий день девушке позвонили из полиции, сообщили, что ее обидчик задержан, и попросили подъехать. Сопровождать ее вызвались парни из «Русской общины». «Когда мы прибыли к отделу, я поразилась: их было около 30 человек, часть стояла снаружи, часть была внутри. А потом мне сказали, что еще человек 15 были рассеяны по периметру. Такие они приняли меры безопасности! Я им очень благодарна, потому что мне было страшно за себя и своего ребенка», — призналась Наташа. Она опасалась, что Мусаев захочет ей отомстить. В кабинете она его увидела. «Он мне улыбнулся, и я даже отшатнулась — такое это было страшное зрелище», — с ужасом вспоминает она. В тот день она уже дала показания, а на следующее утро ее положили в больницу: состояние девушки ухудшалось, ее непрерывно тошнило и клонило в сон. Как уже сообщалось, врачи диагностировали у пациентки сотрясение головного мозга. На данный момент она остается под наблюдением медиков в нейрохирургии. Ее обидчик арестован. В суде Мусаев частично признал свою вину и заявил, что «вспылил». Ранее он уже отбывал срок за аналогичное преступление. Тогда он выстрелил из пневматического пистолета в лицо дорожному рабочему, который просил Мусаева убрать свою Infiniti, мешавшую снегоуборочной технике. После того нападения грейдерист долго лечился в больнице.