На автомобильной трассе Гуниб — Цуриб, расположенной на административной границе между Чародинским и Гунибским районами Дагестана, произошел сход скальной массы. В результате инцидента было прервано транспортное сообщение с 53 населенными пунктами, в которых проживает свыше 14 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Дагестан.
«По уточненной информации, на границе Чародинского и Гунибского районов около села Куллаб произошел обвал скальной породы на автодорогу республиканского значения Гуниб — Цуриб. Без дорожного сообщения остались 53 населенных пункта Чародинского района с населением 14 тысячи 52 человека», — передает ТАСС сообщение ведомства.
Для ликвидации последствий происшествия на место выехала оперативная бригада в составе двух человек и одной единицы техники. Всего к работам привлечены четыре человека и две единицы техники от РСЧС. Специалисты приступили к расчистке автомобильной дороги для восстановления транспортного сообщения между населенными пунктами района.
В начале марта в горах Дагестана в результате схода скальной массы на участке республиканской автодороги пострадали два человека, пишет RT. В результате происшествия травмы получили двое находившихся в автомобиле Lada Kalina, который следовал в направлении Ботлихского района. Помимо этого, был поврежден автомобиль марки ВАЗ-2110. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.