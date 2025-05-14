В Дагестане из-за обвала скалы 53 села остались без транспортного сообщения

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В Дагестане без транспортного сообщения остались 53 села
В Дагестане без транспортного сообщения остались 53 села Фото:

На автомобильной трассе Гуниб — Цуриб, расположенной на административной границе между Чародинским и Гунибским районами Дагестана, произошел сход скальной массы. В результате инцидента было прервано транспортное сообщение с 53 населенными пунктами, в которых проживает свыше 14 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Дагестан.

«По уточненной информации, на границе Чародинского и Гунибского районов около села Куллаб произошел обвал скальной породы на автодорогу республиканского значения Гуниб — Цуриб. Без дорожного сообщения остались 53 населенных пункта Чародинского района с населением 14 тысячи 52 человека», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Для ликвидации последствий происшествия на место выехала оперативная бригада в составе двух человек и одной единицы техники. Всего к работам привлечены четыре человека и две единицы техники от РСЧС. Специалисты приступили к расчистке автомобильной дороги для восстановления транспортного сообщения между населенными пунктами района.

В начале марта в горах Дагестана в результате схода скальной массы на участке республиканской автодороги пострадали два человека, пишет RT. В результате происшествия травмы получили двое находившихся в автомобиле Lada Kalina, который следовал в направлении Ботлихского района. Помимо этого, был поврежден автомобиль марки ВАЗ-2110. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

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На автомобильной трассе Гуниб — Цуриб, расположенной на административной границе между Чародинским и Гунибским районами Дагестана, произошел сход скальной массы. В результате инцидента было прервано транспортное сообщение с 53 населенными пунктами, в которых проживает свыше 14 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Дагестан. «По уточненной информации, на границе Чародинского и Гунибского районов около села Куллаб произошел обвал скальной породы на автодорогу республиканского значения Гуниб — Цуриб. Без дорожного сообщения остались 53 населенных пункта Чародинского района с населением 14 тысячи 52 человека», — передает ТАСС сообщение ведомства. Для ликвидации последствий происшествия на место выехала оперативная бригада в составе двух человек и одной единицы техники. Всего к работам привлечены четыре человека и две единицы техники от РСЧС. Специалисты приступили к расчистке автомобильной дороги для восстановления транспортного сообщения между населенными пунктами района. В начале марта в горах Дагестана в результате схода скальной массы на участке республиканской автодороги пострадали два человека, пишет RT. В результате происшествия травмы получили двое находившихся в автомобиле Lada Kalina, который следовал в направлении Ботлихского района. Помимо этого, был поврежден автомобиль марки ВАЗ-2110. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.
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