Челябинский губернатор Текслер: Будем развивать города как креативное пространство

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о перспективах развития городов как креативных пространств на форсайт-сессии в рамках II окружного форума «Российская креативная неделя — Урал», который в эти дни проходит в Челябинске. Он заявил, что развитие городской среды сейчас является ключевым фактором успеха любого региона, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Убежден, что развитие городской среды — это ключевой фактор успеха любого региона, любого города. Сейчас люди, особенно молодежь, воспринимают город как креативное пространство», — отметил Текслер.
Многие представители молодежи, с которыми беседовал глава региона, рассматривают развитие городских пространств в качестве главного условия для успешного развития региона, а также для того, чтобы молодые люди оставались здесь для учебы и жизни. Алексей Текслер подчеркнул важность включения креативной инфраструктуры в процесс мастер-планирования и комплексного освоения территорий.
«Очень важно уже сейчас в мастер-планирование включить критерии и требования, связанные с развитием креативной инфраструктуры. Похожая история с комплексным развитием территорий», — добавил губернатор. Он предложил создать определенные стандарты и востребованные креативные пространства.
Александр Журавский, замруководителя управления президента РФ по общественным проектам, отметил, что традиционные ценности играют ключевую роль в процессе развития городских территорий. В свою очередь, президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш выделила высокий социальный потенциал такого подхода. По итогам обсуждения планируется сформировать дорожную карту развития городов Урала, в которой особое внимание будет уделено интеграции индустриального наследия в современное городское пространство.
«Российская креативная неделя» стартовала 13 мая с приветственного слова полпреда президента в УрФО Артема Жоги и губернатора Текслера. Как рассказал директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ Александр Панин, впервые за 50 лет миграционный маятник качнулся с мегаполисов в сторону малых территорий
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!