Путин поговорил с амурским губернатором в разгар природных пожаров в регионе

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Амурской области Василием Орловым. Они обсудили борьбу с природными пожарами после того, как огонь почти добрался до космодрома Восточный.
«Орлов доложил о ситуации с природными пожарами в регионе и мерах по борьбе с ними», — передает информацию пресс-служба Кремля. Лесные пожары сейчас тушат около космодрома «Восточный.
Ранее огонь вплотную подошел к городу Циолковский, где проживают сотрудники космодрома «Восточный». Общая площадь лесных пожаров в Амурской области превысила 3000 гектаров.
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