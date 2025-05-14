Путин поговорил с амурским губернатором в разгар природных пожаров в регионе

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Площадь пожара в Амурской области превысила 3000 гектаров
Площадь пожара в Амурской области превысила 3000 гектаров Фото:

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Амурской области Василием Орловым. Они обсудили борьбу с природными пожарами после того, как огонь почти добрался до космодрома Восточный. 

«Орлов доложил о ситуации с природными пожарами в регионе и мерах по борьбе с ними», — передает информацию пресс-служба Кремля. Лесные пожары сейчас тушат около космодрома «Восточный.

Ранее огонь вплотную подошел к городу Циолковский, где проживают сотрудники космодрома «Восточный». Общая площадь лесных пожаров в Амурской области превысила 3000 гектаров.

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Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с губернатором Амурской области Василием Орловым. Они обсудили борьбу с природными пожарами после того, как огонь почти добрался до космодрома Восточный.  «Орлов доложил о ситуации с природными пожарами в регионе и мерах по борьбе с ними», — передает информацию пресс-служба Кремля. Лесные пожары сейчас тушат около космодрома «Восточный. Ранее огонь вплотную подошел к городу Циолковский, где проживают сотрудники космодрома «Восточный». Общая площадь лесных пожаров в Амурской области превысила 3000 гектаров. .
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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