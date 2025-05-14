Цискаридзе приедет в Челябинск после приглашения четы Текслер

Популярный артист балета, ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе приедет в Челябинск с гастролями. Выпускные спектакли будут поставлены в Челябинском театре оперы и балета после приглашения губернатора региона Алексея Текслера и его супруги Ирины.
«У меня для вас замечательная новость! Академия счастлива представить наши выпускные спектакли на сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И.Глинки», — сообщил Цискаридзе в своем telegram-канале.
Цискаридзе отметил, что выступление последует непосредственно за концертом в Москве и станет дебютом учеников и учениц на гастрольной сцене — причем сразу в самом центре страны, в регионе, объединяющем две крупные части России. Мероприятие состоится в рамках XVI Международного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой».
«Для меня большое счастье, что жители соседних городов, в том числе Екатеринбурга, Магнитогорска, Кургана, Златоуста, Миасса могут тоже приехать в Челябинск на встречу с нами. Отдельное спасибо за эту возможность губернатору Алексею Текслеру и его супруге Ирине», — подчеркнул артист.
Ирина Текслер встретилась с Цискаридзе в Санкт-Петербурге в марте. Там она заявила, что у нее есть мечта, о которой она пока не хочет рассказывать, но отметила, что Челябинск — это культурная столица Урала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.