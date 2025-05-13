13 мая 2025

Тюменский коммунальный гигант заявил о банкротстве

Компания «Тавда Уют» из Тюменской области просит признать себя банкротом
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания неоднократно выступала ответчиком по арбитражным делам
Компания неоднократно выступала ответчиком по арбитражным делам Фото:

ООО «Тавда — Уют», предоставляющее коммунальные услуги жителям села Нижняя Тавда, обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Об этом сообщает система электронного правосудия

«Предприятие уже находится в процессе ликвидации и обнаружило у себя признаки несостоятельности. По состоянию на 29 апреля сумма требований кредиторов по денежным обязательствам должника составляла 29,5 миллионов рублей, долг по обязательным платежам — 1,19 миллионов рублей», — сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Вопрос о принятии заявления к производству будет решен в течение пяти рабочих дней. Ранее URA.RU неоднократно сообщало о претензиях, которые возникали в адрес «Тавда — Уют» у поставщиков коммунальных ресурсов и других партнеров компании. 

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ООО «Тавда — Уют», предоставляющее коммунальные услуги жителям села Нижняя Тавда, обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Об этом сообщает система электронного правосудия «Предприятие уже находится в процессе ликвидации и обнаружило у себя признаки несостоятельности. По состоянию на 29 апреля сумма требований кредиторов по денежным обязательствам должника составляла 29,5 миллионов рублей, долг по обязательным платежам — 1,19 миллионов рублей», — сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Вопрос о принятии заявления к производству будет решен в течение пяти рабочих дней. Ранее URA.RU неоднократно сообщало о претензиях, которые возникали в адрес «Тавда — Уют» у поставщиков коммунальных ресурсов и других партнеров компании. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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