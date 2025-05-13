Тюменский коммунальный гигант заявил о банкротстве

ООО «Тавда — Уют», предоставляющее коммунальные услуги жителям села Нижняя Тавда, обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Об этом сообщает система электронного правосудия
«Предприятие уже находится в процессе ликвидации и обнаружило у себя признаки несостоятельности. По состоянию на 29 апреля сумма требований кредиторов по денежным обязательствам должника составляла 29,5 миллионов рублей, долг по обязательным платежам — 1,19 миллионов рублей», — сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Вопрос о принятии заявления к производству будет решен в течение пяти рабочих дней. Ранее URA.RU неоднократно сообщало о претензиях, которые возникали в адрес «Тавда — Уют» у поставщиков коммунальных ресурсов и других партнеров компании.
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