Кремль держит в секрете состав делегации России на переговорах в Стамбуле

К предстоящим переговорам по урегулированию конфликта на Украине Россия готовит делегацию, но ее состав пока официально не объявлен и держится в секрете. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, в этом плане (кто войдет в состав делегации, — прим. URA.RU) ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим указание президента», — сказал Песков
Он также отметил, что все сказанное Владимиром Путиным 11 мая сохраняет свою актуальность. Песков добавил, что делегация из России будет ждать украинскую сторону в Стамбуле завтра, 15 мая.
Ранее стало известно, что США отправят делегацию для мониторинга и, при необходимости, участия в переговорах. В состав делегации войдут государственный секретарь Марко Рубио, специальный представитель по вопросам Украины Кит Келлог, а также спецпосланник по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Со стороны Украины будет Владимир Зеленский, который лично возглавит делегацию от своей страны на переговорах в Стамбуле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.