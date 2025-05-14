Кремль держит в секрете состав делегации России на переговорах в Стамбуле

Песков: состав делегации из РФ на переговорах в Стамбуле станет известен позже
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Состав делегации из РФ будет объявлен после того, как разрешит президент, заявил Песков
Состав делегации из РФ будет объявлен после того, как разрешит президент, заявил Песков Фото:
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К предстоящим переговорам по урегулированию конфликта на Украине Россия готовит делегацию, но ее состав пока официально не объявлен и держится в секрете. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, в этом плане (кто войдет в состав делегации, — прим. URA.RU) ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим указание президента», — сказал Песков

Он также отметил, что все сказанное Владимиром Путиным 11 мая сохраняет свою актуальность. Песков добавил, что делегация из России будет ждать украинскую сторону в Стамбуле завтра, 15 мая.

Ранее стало известно, что США отправят делегацию для мониторинга и, при необходимости, участия в переговорах. В состав делегации войдут государственный секретарь Марко Рубио, специальный представитель по вопросам Украины Кит Келлог, а также спецпосланник по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Со стороны Украины будет Владимир Зеленский, который лично возглавит делегацию от своей страны на переговорах в Стамбуле.

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К предстоящим переговорам по урегулированию конфликта на Украине Россия готовит делегацию, но ее состав пока официально не объявлен и держится в секрете. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, в этом плане (кто войдет в состав делегации, — прим. URA.RU) ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим указание президента», — сказал Песков Он также отметил, что все сказанное Владимиром Путиным 11 мая сохраняет свою актуальность. Песков добавил, что делегация из России будет ждать украинскую сторону в Стамбуле завтра, 15 мая. Ранее стало известно, что США отправят делегацию для мониторинга и, при необходимости, участия в переговорах. В состав делегации войдут государственный секретарь Марко Рубио, специальный представитель по вопросам Украины Кит Келлог, а также спецпосланник по делам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Со стороны Украины будет Владимир Зеленский, который лично возглавит делегацию от своей страны на переговорах в Стамбуле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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