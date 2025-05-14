Кремль прокомментировал URA.RU заявление Макрона о ядерном оружии

Песков: распространение ядерного оружия в Европе не добавит безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Распространение ядерного оружия в ЕС не добавит безопасности и стабильности Европе, заявил Дмитрий Песков
Распространение ядерного оружия в ЕС не добавит безопасности и стабильности Европе, заявил Дмитрий Песков Фото:

Распространение ядерного оружия в Европе не прибавит стабильности региону. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU намерения Франции разместить ядерное оружие в других странах.

«Распространение ядерного оружия на европейском континенте — это то, что не добавит безопасности, предсказуемости и стабильности европейскому континенту. В целом, конечно, еще предстоят значительные усилия, в первую очередь, конечно, со стороны Российской Федерации, США и европейских стран-обладателей ядерного оружия по формированию архитектуры стратегической безопасности в Европе. Сейчас вся система стратстабильности и безопасности находится в плачевном состоянии по понятным причинам», — заявил Песков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж «готов начать» обсуждение вопросов о размещении французских самолетов с ядерным оружием в других европейских странах, как это делают США, чтобы поделиться своим ядерным зонтиком. При этом Макрон обозначил три условия: Франция не станет платить за безопасность других, Париж не намерен жертвовать собственной оборонной, окончательное решение о пуске ракет остается за Францией.

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Распространение ядерного оружия в Европе не прибавит стабильности региону. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU намерения Франции разместить ядерное оружие в других странах. «Распространение ядерного оружия на европейском континенте — это то, что не добавит безопасности, предсказуемости и стабильности европейскому континенту. В целом, конечно, еще предстоят значительные усилия, в первую очередь, конечно, со стороны Российской Федерации, США и европейских стран-обладателей ядерного оружия по формированию архитектуры стратегической безопасности в Европе. Сейчас вся система стратстабильности и безопасности находится в плачевном состоянии по понятным причинам», — заявил Песков. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж «готов начать» обсуждение вопросов о размещении французских самолетов с ядерным оружием в других европейских странах, как это делают США, чтобы поделиться своим ядерным зонтиком. При этом Макрон обозначил три условия: Франция не станет платить за безопасность других, Париж не намерен жертвовать собственной оборонной, окончательное решение о пуске ракет остается за Францией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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