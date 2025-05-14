Челябинских конькобежцев допустили до участия в Олимпиаде-2026

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Челябинским конькобежцам разрешили принять участие в Олимпиаде под нейтральным статусом
Челябинским конькобежцам разрешили принять участие в Олимпиаде под нейтральным статусом Фото:

Челябинским конькобежцам Анастасии Григорьевой, Анне Матвеевой и Даниилу Николаеву разрешили выступать на зимних Олимпийский играх-2026 под нейтральным флагом. Информация об этом указана на сайте Международного союза конькобежцев. 

«Индивидуальные нейтральные спортсмены. Список спортсменов, имеющих право участвовать в соревнованиях <...> Анастасия Григорьева (РОССИЯ),  Даниил Николаев (РОССИЯ), Анна Матвеева (РОССИЯ)», — говорится в документе.

При выполнении олимпийских нормативов челябинцы смогут принять участие в Олимпиаде в следующем году. Ранее российские конькобежцам было запрещено участвовать в международных стартах. Кого еще из россиян могут допустить до участия в Олимпиаде-2026 — в материале на URA.RU.

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Челябинским конькобежцам Анастасии Григорьевой, Анне Матвеевой и Даниилу Николаеву разрешили выступать на зимних Олимпийский играх-2026 под нейтральным флагом. Информация об этом указана на сайте Международного союза конькобежцев.  «Индивидуальные нейтральные спортсмены.  Список спортсменов , имеющих право участвовать в соревнованиях <...> Анастасия Григорьева (РОССИЯ),  Даниил Николаев (РОССИЯ), Анна Матвеева (РОССИЯ)», — говорится в документе. При выполнении олимпийских нормативов челябинцы смогут принять участие в Олимпиаде в следующем году. Ранее российские конькобежцам было запрещено участвовать в международных стартах. Кого еще из россиян могут допустить до участия в Олимпиаде-2026 — в материале на URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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