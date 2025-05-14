Челябинских конькобежцев допустили до участия в Олимпиаде-2026

Челябинским конькобежцам Анастасии Григорьевой, Анне Матвеевой и Даниилу Николаеву разрешили выступать на зимних Олимпийский играх-2026 под нейтральным флагом. Информация об этом указана на сайте Международного союза конькобежцев.
«Индивидуальные нейтральные спортсмены. Список спортсменов, имеющих право участвовать в соревнованиях <...> Анастасия Григорьева (РОССИЯ), Даниил Николаев (РОССИЯ), Анна Матвеева (РОССИЯ)», — говорится в документе.
При выполнении олимпийских нормативов челябинцы смогут принять участие в Олимпиаде в следующем году. Ранее российские конькобежцам было запрещено участвовать в международных стартах. Кого еще из россиян могут допустить до участия в Олимпиаде-2026 — в материале на URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!