Подруга погибшей на заборе пермячки рассказала, в какой момент потеряла ее в клубе

Подруга погибшей на заборе 18-летней Надежды В. Призналась, что ушла в туалет, а когда вернулась в зал, той уже нигде не было. Позже тело было обнаружено на заборе. В беседе с URA.RU девушка вспомнила события трагической ночи и рассказала свое мнение о произошедшем.
«Мы вместе пошли в туалет. Надя стояла у двери. Выхожу, а ее нет. Побежала в зал ее искать», — рассказала девушка. Она призналась, на какое-то время уезжала из бара, а когда вернулась, то тело Надежды уже обнаружили. «К тому моменту ее уже сняли с забора. Мне даже не дали подойти к ней, попрощаться. Я тогда просто стояла в шоковом состоянии. Это было в районе часа ночи», — вспомнила в беседе подруга.
Она также рассказала, какой именно алкоголь девушки употребляли перед тем, как пойти в бар. По словам девушки, выпито было не так уж и много, все чеки о покупке алкоголя она сохранила. «При этом мне показали документы, где было указано, что количество алкоголя в крови Нади составляет 5,8 промилле», — уточнила пермячка.
Она также рассказала, что после случившегося ее телефон был изъят сотрудниками правоохранительных органов. В нем проверили все переписки, фото и даже удаленные файлы. Девушку вызвали для прохождения полиграфа, а после него телефон вернули. «Было страшно, сильно волновалась, но, если честно, я только за, чтобы меня вызывали на допросы, ведь надо во всем разобраться», — уточнила подруга погибшей.
Трагедия случилась в Закамске в ночь на 11 мая. Девушки отдыхали в баре «Пиво&Мясо», но в како-то момент 18-летняя Надежда исчезла из поля зрения подруги. Позже ее тело было обнаружено на заборе. Она упала на острые наконечники штырей и получила смертельную травму. Сразу после этого следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», а само расследование было взято на контроль в центральном аппарате ведомства. Возле забора пермяки организовали стихийный мемориал и принесли к нему цветы в память о погибшей девушке.
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