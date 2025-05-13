Бастрыкин взял на контроль расследование гибели пермячки на заборе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование гибели девушки на заборе у одного из баров Перми. Об этом сообщается в telegram-канале следкома РФ.
«По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина расследование обстоятельств гибели девушки у одного из баров Перми поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину поручили доложить о первоначальных результатах расследования», — говорится в сообщении.
Следователи расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Также проверяются причастность к делу иностранных граждан, законность установки владельцем бара забора с кольями и соблюдение им правил эксплуатации.
Труп девушки очевидцы нашли ночью 11 мая. В полиции заявили, что это был несчастный случай. Следов изнасилования на теле погибшей не обнаружили. На месте гибели девушки пермяки организовали стихийный мемориал.
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