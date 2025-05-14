Свердловские власти не знают о закрытии проекта самолетов «Байкал» на УзГА

Свердловским властям не поступала информация о закрытии проекта по созданию самолетов малой авиации «Байкал», которые собирают по поручению президента РФ Владимира Путина на Уральском заводе гражданской авиации (Екатеринбург). Об этом URA.RU рассказали два источника в правительстве.
«Такой информации нет», — поделился один собеседник. «УзГА утверждает, что все нормально. Возможно, чего-то не говорят, потому что вопросы решаются на уровне „Технодинамика“ — Ростех (холдинг „Технодинамика“ входит в госкорпорацию Ростех, — прим. URA.RU)», — добавил второй собеседник. URA.RU обратилось с запросом по теме в департамент информполитики региона, ответ ожидается. В УзГА от комментариев пока воздерживаются.
Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что проект по созданию самолета «Байкал» столкнулся с серьезными трудностями: на данный момент работа над ним практически заморожена, а начало серийного производства в обозримом будущем не планируется.
Трутнев и раньше поднимал этот вопрос. Предлагал найти для производства нового подрядчика — после того, как на УзГА несколько раз сдвигали сроки поставок. Хотя в сентябре 2024 года президент акцентировал, что «Байкал» нужно запустить «в серийное производство в ближайшее время».
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