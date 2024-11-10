Мантуров поставил точку в большом конфликте вокруг уральского завода

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров поддержал большую стройку новых корпусов для Уральского завода гражданской авиации (УзГА) (производитель самолетов «Ладога» и «Байкал») на площадке особой экономической зоны «Титановая долина», из-за которого публично спорили федеральный министр и вице-премьер. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, тема обсуждалась во время визита свердловского губернатора Евгения Куйвашева в Москву в конце октября.
«Встреча носила больше технический характер. Обсуждали вопрос, который губернатор поднимал еще на встрече с [министром промышленности Антоном] Алихановым [в дни „Иннопрома“ в июле] — о том, что собственных ресурсов на расширение УзГА у области не хватит, необходима федеральная поддержка. Мантуров пообещал ее в полном объеме», — заявил собеседник.
Ранее поддержку проекту высказал и сам Алиханов, по всей видимости, впечатленный экскурсией по заводу, которую ему проводил Куйвашев. «Вопрос создания нормального поточного большого производства. Потому что те мощности, которые сейчас есть у завода, они, конечно, недостаточны для того прогнозируемого спроса, который мы видим только исключительно для Севера и для Дальнего Востока [по „Байкалам“]», — говорил уже в сентябре Алиханов.
Тогда же он публично защищал УзГА от нападок вице-премьера РФ, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Тот предложил сменить подрядчика по «Байкалам», так как УзГА несколько раз сдвигала сроки поставок. При этом глава государства Владимир Путин акцентировал, что самолет нужно запустить «в серийное производство уже в ближайшее время». Алиханов же заявил, что смена подрядчика только затянет сроки реализации проекта.
Речь идет о строительстве новых многофункциональных корпусов для УзГА на площадке «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина» в Екатеринбурге. За последние годы там уже появилось несколько, в планах — построить как минимум еще два. Как ранее рассказывал источник агентства, предполагается, что под строительство новых корпусов откроют кредитную линию — порядка шести миллиардов рублей.
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