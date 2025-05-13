13 мая 2025

Аналитики назвали дачные кооперативы Сургута с самой востребованной недвижимостью

Самые востребованные дачные районы Сургута находятся в районе реки Почекуйка
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте дачные районы неподалеку от реки Почекуйка, в сторону Лянтора, Белого яра самые востребованные
В Сургуте дачные районы неподалеку от реки Почекуйка, в сторону Лянтора, Белого яра самые востребованные Фото:

В Сургуте (ХМАО) набирают популярность дачные локации в районе федеральной трассы. Фаворитами среди жителей города становятся кооперативы неподалеку от реки Почекуйка, дороги на Лянтор, в Белом яру, следует из данных аналитиков «Этажей».

«Сейчас стремительно набирают популярность, и, по нашим прогнозам, в ближайшие время станут безусловными фаворитами районы неподалеку от реки Почекуйка, в сторону Лянтора, Белого яра», — пояснила URA.RU руководитель направления загородной недвижимости сургутского филиала «Этажей» Наталья Нестерова. Риэлторы связывают эту тенденцию с отсутствием ограничений на строительство.

До недавнего времени самыми популярными были направления в районах Аэропорта, район Дорожного и ЖД. Вместе с тем, выбор локации при покупке дачи чаще всего зависит от целей покупателя, отмечает эксперт. Молодые семьи с личным автотранспортом для отдыха нередко выбирают удаленные участки рядом с природой — лесом, озером, а если в семье есть дети, то предпочтения меняются. Так же, как и у людей пожилого возраста, которые чаще ориентируются на развитую транспортную доступность и инфраструктуру.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута стали чаще всего покупать дешевые дачи. Наибольшим спросом пользуются дачи стоимостью 2,5–3 миллиона рублей.

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В Сургуте (ХМАО) набирают популярность дачные локации в районе федеральной трассы. Фаворитами среди жителей города становятся кооперативы неподалеку от реки Почекуйка, дороги на Лянтор, в Белом яру, следует из данных аналитиков «Этажей». «Сейчас стремительно набирают популярность, и, по нашим прогнозам, в ближайшие время станут безусловными фаворитами районы неподалеку от реки Почекуйка, в сторону Лянтора, Белого яра», — пояснила URA.RU руководитель направления загородной недвижимости сургутского филиала «Этажей» Наталья Нестерова. Риэлторы связывают эту тенденцию с отсутствием ограничений на строительство. До недавнего времени самыми популярными были направления в районах Аэропорта, район Дорожного и ЖД. Вместе с тем, выбор локации при покупке дачи чаще всего зависит от целей покупателя, отмечает эксперт. Молодые семьи с личным автотранспортом для отдыха нередко выбирают удаленные участки рядом с природой — лесом, озером, а если в семье есть дети, то предпочтения меняются. Так же, как и у людей пожилого возраста, которые чаще ориентируются на развитую транспортную доступность и инфраструктуру. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута стали чаще всего покупать дешевые дачи. Наибольшим спросом пользуются дачи стоимостью 2,5–3 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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